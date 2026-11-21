L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso. Si sarebbe recato da solo nella sua casa di campagna in Toscana e si è sparato. La famiglia si è allarmata perché non rispondeva al telefono e ha avvisato la polizia.

L’ex capo della Polizia era indagato per depistaggio a Caltanissetta nell’ambito dell’inchiesta sulla strage di Via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. La settimana scorsa i pm nisseni avevano disposto perquisizioni in locali nella disponibilità di De Gennaro. E giovedì scorso i magistrati gli avevano notificato un avviso di garanzia.

“Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell’Italia”. Così il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

“Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda.

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