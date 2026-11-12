Giornalismo in lutto: è morto a 77 anni Toni Capuozzo, storico inviato di guerra

È morto all’età di 77 anni Toni Capuozzo, celebre giornalista, scrittore e uno dei più noti inviati di guerra della televisione italiana. Il giornalista aveva recentemente annunciato sui propri canali social di stare affrontando una grave malattia.

Nato a Palmanova di Udine il 7 dicembre 1948, Capuozzo aveva iniziato la carriera giornalistica alla fine degli anni Settanta nel quotidiano Lotta Continua, per poi collaborare con testate come Reporter, Panorama Mese ed Epoca. Nel 1982, durante la guerra delle Falkland, ottenne uno dei suoi primi grandi scoop internazionali intervistando lo scrittore Jorge Luis Borges. Entrato nel mondo della televisione, lavorò con Giovanni Minoli a Mixer occupandosi di inchieste sulla mafia, prima di diventare lo storico volto e inviato di punta delle testate Mediaset (TG5, TG4, Studio Aperto). Come corrispondente di guerra ha raccontato per decenni i principali conflitti globali, dalle guerre nell’ex Jugoslavia alla Somalia, fino al Medio Oriente, l’Afghanistan e l’Iraq, dove nel 2004 fu preso temporaneamente in ostaggio assieme alla sua troupe. Dal 2000 al 2017 è stato ideatore e conduttore del programma di approfondimento Terra! su Canale 5 e Rete 4, ricoprendo anche il ruolo di vicedirettore del TG5 fino al 2013.

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