Di Battista dimesso dall’ospedale: 'Sto molto meglio, finalmente sono a casa'

'Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare'. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L’ex deputato M5S si trovava a Cuba quando, il 28 agosto scorso, era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L’Avana.

Un primo tentativo di rimpatrio sanitario era stato organizzato per il 4 settembre, ma le sue condizioni, già delicate, sono peggiorate improvvisamente, costringendo i medici a operarlo all’Avana e a rinviare la partenza. L’intervento è riuscito. Nei giorni successivi l’associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, ha comunicato che l’ex deputato stava affrontando nel migliore dei modi la fase post-operatoria.