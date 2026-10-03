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In monopattino senza casco, targa e assicurazione: sanzioni per 2.200 euro in poche ore

In monopattino senza casco, targa e assicurazione: sanzioni per 2.200 euro in poche ore

In un controllo dedicato in piazza Mazzini e in viale Caduti in Guerra

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Nel corso di un pomeriggio, quello di giovedì scorso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena, in sinergia con le pattuglie della Polizia Locale, hanno condotto un servizio mirato al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei monopattini elettrici. Questa attività di prevenzione si pone l’obiettivo di arginare i rischi legati all’uso improprio dei mezzi di cosiddetta micromobilità.

Le verifiche, concentrate principalmente nelle aree di Piazza Mazzini e Viale Caduti in Guerra, hanno portato a elevare sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 2.200 euro. Entrando nel dettaglio, gli operatori hanno sanzionato quattro conducenti trovati alla guida di monopattini sprovvisti della necessaria copertura assicurativa e altri due sorpresi a circolare senza indossare il casco protettivo. Inoltre, è stata contestata un’ulteriore infrazione per la mancata esposizione della targa sul veicolo.

 

I recenti aggiornamenti al Codice della Strada hanno imposto prescrizioni molto stringenti per chi si pone alla guida di tali mezzi, tra cui l’estensione dell’obbligatorietà del casco a tutti i conducenti, l’introduzione dell’obbligo di garantire la copertura assicurativa al veicolo e di circolare con targa, oltre al divieto assoluto di circolare sui marciapiedi o di trasportare passeggeri.

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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