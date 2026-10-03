'Chiosco area tempio: il presidio sociale non può essere sostituito da una funzione di servizio al Cinema Principe'

'Le dichiarazioni rese dall’assessore Carla Ferrari non sciolgono i nodi sulla concessione del chiosco alla società Principe srl e sul trasferimento di Via Piave & Dintorni APS. La riapertura del Cinema Principe può rappresentare un’opportunità per la città, ma non rende automaticamente condivisibile ogni scelta compiuta in suo nome e non giustifica l’indebolimento di un’esperienza di volontariato che negli anni ha assicurato presenza, ascolto e segnalazione delle criticità nell’area Stazione–Tempio. La contraddizione è ancora più evidente nel 2026, anno in cui Modena è Capitale italiana del volontariato: un riconoscimento che dovrebbe tradursi nella valorizzazione concreta delle associazioni radicate nei quartieri, non nel loro ridimensionamento'. Così l'Associazione Via Piave e dintorni sull'ipotesi di trasferimento del chiosco ex commerciale ma utilizzato da anni per funzioni legate al presidio sociale dell'area. Ua funzione che l'Associazione rivendica di avere svolto dopo l'abbandono della struttua.

'Dopo l’acquisizione del chiosco da parte del Comune di Modena, avvenuta a seguito del fallimento della storica attività di ristorazione, la struttura rimase chiusa, inutilizzata e con le luci spente durante la notte. Fu Via Piave & Dintorni a interloquire con il precedente sindaco per sollecitare una soluzione e restituire al chiosco una funzione utile per il quartiere.Si arrivò così all’affidamento della struttura alla Polizia Locale per un utilizzo saltuario e alla convenzione con Croce Blu, finalizzata a garantire presenza sul territorio e informazioni alla cittadinanza. In quella fase l’associazione, impegnata su altri fronti, non poteva partecipare direttamente al progetto, ma rimase in contatto con i soggetti coinvolti e collaborò alla definizione della nuova funzione. Anche l’esperienza della Casa dei Rider va ricostruita correttamente: non era un’attività stabile poi improvvisamente scomparsa, ma un servizio limitato al periodo invernale. Durante il suo svolgimento ha convissuto con Via Piave & Dintorni, integrandosi con le attività dell’associazione e dimostrando che funzioni differenti possono condividere il chiosco senza escludersi. «Questa storia smentisce l’immagine di un’associazione passiva o contraria al cambiamento: fu proprio la nostra iniziativa a riportare attenzione e attività in uno spazio pubblico fino ad allora chiuso. Chi ha contribuito a recuperarlo e a costruirne la funzione di presidio non può oggi essere trattato come un semplice occupante da ricollocare altrove'.

Da qui la contestazione rispetto alle nuove scelte che prevederebbero il contestuale trasferimento della sede dell'associazione e ai metodi con le quali sarebbero state comunicate: 'Affermare che la convenzione non fosse legata a un luogo specifico non risponde alla questione posta.Anche qualora il testo non individuasse formalmente il chiosco come sede esclusiva, l’Amministrazione sapeva che quello spazio era concretamente utilizzato dall’associazione nell’ambito di un percorso costruito nel tempo con istituzioni e altri soggetti. Una decisione destinata a incidere su tale utilizzo avrebbe richiesto un confronto preventivo, trasparente e documentato, non una comunicazione successiva a scelte già indirizzate. All’associazione, inoltre, non risultano le 'numerose soluzioni' che sarebbero state proposte e rifiutate. L’unico spazio concretamente visionato era un locale di appena 13 metri quadrati, inadeguato alle esigenze operative. Il locale dell’ex ferramenta, oggi in ristrutturazione, non è stato individuato dall’Amministrazione tra molte alternative: è stata la stessa associazione a segnalarlo dopo avere chiesto altri due locali, nel frattempo venduti dal proprietario. La sua accettazione è stata frettolosa, obbligatoria e costretta per non ritrovarsi totalmente senza spazi in cui operare. Questa nuova postazione rappresenta quindi un ripiego per poter restare in piazzale Bruni e non l’adesione a una soluzione realmente equivalente.

La presenza di pubblico collegata al cinema potrà aumentare la frequentazione in determinati giorni e orari, ma l’area è già attraversata quotidianamente da studenti, pendolari, residenti, lavoratori, sportivi e runner. Un passaggio più intenso non equivale, da solo, a un presidio civico continuativo e non risolve automaticamente le criticità presenti.Via Piave & Dintorni svolge attività di prossimità, mantiene relazioni con residenti e commercianti e collabora con le forze dell’ordine attraverso segnalazioni puntuali; una funzione di supporto a un’attività imprenditoriale e culturale risponde invece, legittimamente, alle esigenze di quell’attività. L’Amministrazione continua peraltro a non precisare che cosa siano le annunciate «attività connesse al cinema», con quali orari saranno svolte, da chi e con quale utilità concreta per il quartiere.Dire che la nuova destinazione potrà garantire un presidio efficace implica, per contrasto, che quello svolto finora dall’associazione non lo sia stato abbastanza. È un giudizio pesante, che finisce per descrivere implicitamente la nostra esperienza come inefficace, se non fallimentare, e che emerge anche dalle valutazioni espresse dal portavoce del PD intervenuto in aula. Se questa è la posizione politica della maggioranza, va dichiarata apertamente e sostenuta con fatti verificabili.Ai volontari non spettano compiti di ordine pubblico, identificazione o allontanamento delle persone, che sono propri delle forze dell’ordine. Il ruolo dell’associazione consiste nell’osservare, mantenere una presenza di prossimità, dialogare con il quartiere e segnalare tempestivamente le criticità. La sua efficacia non può quindi essere misurata sulla capacità di eliminare fenomeni sui quali non ha poteri d’intervento. La permanenza nell’area delle presenze segnalate, nonostante gli interventi delle autorità, conferma la complessità del problema e rende improprio attribuire all’associazione la responsabilità della sua mancata soluzione.Inoltre ricordiamo che in tutti gli anni di presidio effettuato l’associazione ha riattivato la coesione del tessuto sociale di residenti e commercianti che si era azzerata per l’esasperazione dovuta alle fortissime criticità territoriali.

Per Via Piave & Dintorni, «visibilità» non significa esposizione pubblica o riconoscibilità dell’associazione. Significa poter osservare direttamente uno specifico crocevia del quartiere nel quale si concentrano presenze illegali e persone in condizioni di sofferenza, intercettare tempestivamente le criticità, dialogare con i cittadini impegnati nel controllo di vicinato e trasmettere segnalazioni puntuali alle Forze dell’Ordine con le quali collaboriamo in stretto contatto e che, come noi, ritengono il chiosco un punto strategico insostituibile. L’efficacia del presidio è dovuta dalla giusta ubicazione del chiosco e dalla morfologia strutturale di questo che presenta tutta le pareti in vetro. Dall’altra parte del piazzale questa visuale viene meno. Sostenere che la nuova sede abbia la «medesima visibilità» solo perché si trova sul lato opposto della piazza confonde dunque la visibilità della sede con la capacità operativa di osservazione del territorio.«Non contestiamo il valore del recupero del Cinema Principe. Contestiamo l’idea che la riqualificazione possa essere invocata come formula autosufficiente, senza dimostrare in che modo la nuova destinazione del chiosco migliori davvero la sicurezza e senza tutelare il patrimonio di relazioni costruito dal volontariato. Una città più viva e sicura - conclude l'associazione - nasce dalla collaborazione tra cultura, attività economiche, residenti e associazioni, non dalla sostituzione di un presidio sociale con una promessa ancora priva di contenuti verificabili'.