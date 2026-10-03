Modena, semaforo spento in via Staffette Partigiane: viabilità precaria da 24 ore
Il semaforo risulta spento dalla tarda mattinata di ieri e ancora stamattina alle 9.30 era spento
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