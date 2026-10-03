Modena, semaforo spento in via Staffette Partigiane: viabilità precaria da 24 ore

Semaforo spento in uno degli incroci nevralgici della città da circa 24 ore. Lo segnalano diversi lettori con riferimento all’impianto semaforico all’incrocio tra il Canaletto (viale La Marmora) e via Staffette partigiane, all’altezza del carcere di Modena nella zona nord della città. Il semaforo risulta spento dalla tarda mattinata di ieri e ancora stamattina alle 9.30 era spento. Evidenti i disagi per i tanti automobilisti in transito e la compromissione della viabilità.



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