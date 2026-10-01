Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Modena ha donato al locale Comitato della Croce Rossa due saturimetri e una city bike elettrica.

In particolare, i saturimetri, che saranno utilizzati sulle ambulanze in caso di interventi d’urgenza, sono stati acquistati da un “basco verde” in servizio a Modena, con le somme ricevute a titolo di risarcimento da una persona condannata definitivamente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, subite dallo stesso finanziere nel corso di un’attività di controllo del territorio nel 2010.

Invece, la bicicletta elettrica, che sarà utilizzata quale supporto dai soccorritori che operano in città come “primo intervento”, soprattutto in occasione di manifestazioni o eventi che richiamano un massiccio afflusso di persone, è stata oggetto di un furto, avvenuto nel 2023, che ha portato all’arresto in flagranza di reato del suo autore, operato da una pattuglia del Gruppo di Modena. Nella circostanza, non essendo riusciti a rintracciare il legittimo proprietario, è stata chiesta e ottenuta dall’Autorità giudiziaria l’autorizzazione alla devoluzione della city bike a scopo benefico alla Croce Rossa.

La presidente del Comitato Cri di Modena, Irene Cipriani, ha espresso al colonello Francesco Mazza, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena, un sincero ringraziamento per le donazioni ricevute.

