Reggio Emilia, perde il lavoro e finisce a vivere in macchina: trovato senza vita nell'auto

Daniele Beccari, 58 anni, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di due giorni fa nella Mercedes in cui viveva, parcheggiata in piazza Anconetta a Mantova. Alcune persone sedute nel parco vicino si sono insospettite vedendo i finestrini coperti da un lenzuolo.
Uno dei presenti ha spostato il telo e ha visto l'uomo immobile sul sedile posteriore.
I vigili del fuoco hanno aperto l'auto, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Secondo una prima valutazione, Beccari sarebbe morto da circa 24 ore, forse per un malore. Originario di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, aveva lavorato come guardia giurata. Dopo una malattia e la perdita del lavoro viveva nell'auto, ferma per un guasto. Da poco aveva trovato un impiego in un emporio solidale.
'Esprimiamo infinita tristezza per quanto accaduto a Daniele Beccari: 58 anni, originario di Guastalla, dopo aver perso il lavoro per motivi di salute e vissuto di stenti, utilizzava la sua Mercedes guasta come casa, è stato ritrovato morto da alcuni passanti riverso e immobile sul sedile posteriore dell’auto. Fin qui cronaca di un tristissimo accadimento, ma sono sufficienti cordoglio e tristezza per evitare che capiti ancora qualcosa di simile?