Mercato del lunedì, il Comune rinnova la convenzione con il Consorzio di Sirri anche nel 2027

Il Comune di Modena ha confermati anche per il 2027 l’affidamento dei servizi accessori relativi alla gestione del Mercato del Lunedì al “Consorzio Il Mercato”. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 16 settembre 2026.

La nuova convenzione avrà durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, in continuità con l'accordo già approvato dalla Giunta nel dicembre 2024 e sottoscritto nel gennaio 2025. A chiedere il rinnovo è stato lo stesso Consorzio “Il Mercato”, attraverso il proprio legale rappresentante Guido Sirri (nella foto). Secondo quanto riportato nella delibera, alla data del 2 settembre 2026 il Consorzio rappresentava circa il 60,22% dei titolari di concessioni di posteggio, una percentuale superiore alla soglia del 51% prevista dalla normativa regionale e dal regolamento comunale per l'affidamento dei servizi accessori del mercato.

La Giunta indica tra le motivazioni del rinnovo anche la volontà di consolidare la fase di sperimentazione del sistema digitale di rilevazione delle presenze degli operatori del mercato, introdotto durante la precedente convenzione. La delibera stabilisce anche il criterio per il calcolo del canone mercatale annuo che il Consorzio dovrà corrispondere al Comune. La superficie complessiva dei posteggi indicata nell'atto è di 13.682,72 metri quadrati.

Il calcolo dovrà essere effettuato applicando la tariffa diurna prevista per il Centro storico, nella fascia oraria dalle 6 alle 20, moltiplicata per ciascun lunedì dell'anno. Per il 2025, il documento di programmazione finanziaria del Comune indicava sul capitolo dedicato al 'Canone di concessione per mercati e commercio su area pubblica - Mercato del lunedì' una previsione di 213.450 euro.

Quello approvato dalla Giunta non è un nuovo affidamento, ma il rinnovo di un rapporto che prosegue da diversi anni. La delibera richiama infatti una serie di precedenti convenzioni con il “Consorzio Il Mercato”, approvate dal Comune nel 2001, 2003, 2006, 2014, 2016 e 2020, oltre alla successiva proroga e alla convenzione attualmente in vigore.

La deliberazione è stata approvata all'unanimità dalla Giunta comunale.