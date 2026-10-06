Modena: coltelli e crack in auto, fermati in via Poletti

Prosegue l’azione di prevenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena per garantire la sicurezza e ripristinare il decoro nei quartieri più esposti della città.

A seguito delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini, relative non solo a situazioni di degrado urbano ma anche a presunte attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno ulteriormente intensificato i controlli nelle aree già attenzionate per degrado e spaccio.

L'attività si è concentrata in modo particolare sull'area di via Poletti, costantemente attenzionata e ridosso a delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”. Qui, ieri sera, gli equipaggi della Sezione Radiomobile e della Stazione di Modena Principale hanno fermato un'autovettura sospetta che transitava lungo la via.

A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone, tutte con precedenti di polizia. L'assenza di una valida motivazione circa la loro presenza in quel luogo e l'atteggiamento tenuto durante le prime fasi dell'identificazione hanno spinto gli operatori a eseguire un controllo più approfondito.

Le verifiche hanno dato esito positivo, in quanto all'interno dell'abitacolo, nel vano portaoggetti in uso al conducente, i Carabinieri hanno rinvenuto una dose di stupefacente del tipo “crack”. Per questo motivo, l’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa e ha subìto l'immediato ritiro della patente di guida.

Il controllo è stato esteso anche agli altri passeggeri e ha permesso di individuare alcune armi da taglio: un occupante nascondeva due coltellini a serramanico all'interno del proprio marsupio, mentre un'altra persona nascondeva un cutter all'interno di uno zainetto.

Al termine delle operazioni, la droga e gli strumenti da taglio sono stati sottoposti a sequestro. I due passeggeri trovati in possesso delle lame sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

