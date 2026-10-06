Modena: coltelli e crack in auto, fermati in via Poletti

Prosegue l’azione di prevenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena per garantire la sicurezza e ripristinare il decoro nei quartieri più esposti della città.
A seguito delle numerose segnalazioni giunte dai cittadini, relative non solo a situazioni di degrado urbano ma anche a presunte attività di spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno ulteriormente intensificato i controlli nelle aree già attenzionate per degrado e spaccio.
L'attività si è concentrata in modo particolare sull'area di via Poletti, costantemente attenzionata e ridosso a delle cosiddette “zone a vigilanza rafforzata”. Qui, ieri sera, gli equipaggi della Sezione Radiomobile e della Stazione di Modena Principale hanno fermato un'autovettura sospetta che transitava lungo la via.
A bordo del veicolo viaggiavano quattro persone, tutte con precedenti di polizia. L'assenza di una valida motivazione circa la loro presenza in quel luogo e l'atteggiamento tenuto durante le prime fasi dell'identificazione hanno spinto gli operatori a eseguire un controllo più approfondito.
Le verifiche hanno dato esito positivo, in quanto all'interno dell'abitacolo, nel vano portaoggetti in uso al conducente, i Carabinieri hanno rinvenuto una dose di stupefacente del tipo “crack”. Per questo motivo, l’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa e ha subìto l'immediato ritiro della patente di guida.
Il controllo è stato esteso anche agli altri passeggeri e ha permesso di individuare alcune armi da taglio: un occupante nascondeva due coltellini a serramanico all'interno del proprio marsupio, mentre un'altra persona nascondeva un cutter all'interno di uno zainetto.
Al termine delle operazioni, la droga e gli strumenti da taglio sono stati sottoposti a sequestro. I due passeggeri trovati in possesso delle lame sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.
Modena: coltelli e crack in auto, fermati in via Poletti
L'area al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti. Ieri sera l'intervento dei Carabinieri che ha portato alla segnalazione del conducente per droga e alla denuncia di due passeggeri per possesso di armi da taglio
Prosegue l’azione di prevenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena per garantire la sicurezza e ripristinare il decoro nei quartieri più esposti della città.
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