L’attentatore di Modena, El Koudri, ha tentato il suicidio in carcere

Salim El Koudri, il 31enne accusato della strage del 16 maggio scorso a Modena, ha tentato il suicidio all'interno del carcere Sant'Anna ingerendo un ingente quantitativo di farmaci. L'uomo, custodito nella sezione Icare riservata ai detenuti sottoposti a sorveglianza per rischio autolesionistico, è stato soccorso dal personale di custodia e trasportato d'urgenza in ospedale in stato di incoscienza. A seguito delle cure ricevute al Pronto Soccorso, El Koudri si è ripreso e non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono state avviate verifiche per accertare come l'indagato — nei cui confronti nei giorni scorsi la perizia psichiatrica dell'incidente probatorio ha confermato la piena capacità di intendere e di volere — sia riuscito a procurarsi e ad accumulare i medicinali.

