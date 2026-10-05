Truffe agli anziani: i carabinieri di Sassuolo arrestano due uomini dopo un pedinamento

Il 2 ottobre i carabinieri di Sassuolo hanno arrestato nella quasi flagranza di reato, due uomini per due tentativi di furti aggravati in abitazione, commessi nei confronti di due diverse vittime, ultrasettantacinquenni, residenti in quel centro abitato, mediante la tecnica del finto carabiniere.

Il pedinamento è proseguito mentre, in contemporanea, altri militari del dispositivo raggiungevano le donne delle due abitazioni, accertando che entrambe erano state poco prima contattate telefonicamente da un sedicente carabiniere, il quale aveva preannunciato loro l’arrivo di un incaricato alla verifica tra i beni di valore e contanti presenti in casa con la refurtiva di una fantomatica rapina avvenuta in zona.

Una delle vittime aveva già raccolto in un sacchetto gioielli per un valore indicativo di circa 10mila euro e quasi 500 euro in contanti: in entrambe le circostanze, i reati non si sono realizzati soltanto perché gli autori non riuscivano ad accedere alle abitazioni per impossessarsi dei beni.

I carabinieri hanno bloccato i due certificando i loro contatti telefonici con colui che aveva telefonato alle vittime, simulando di essere un carabiniere.

Dopo le formalità di rito, i due indagati sono stati arrestati e il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto.