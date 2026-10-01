Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, tentano di rapinare area di servizio in A1 e feriscono poliziotto con un coltello: arrestati

Modena, tentano di rapinare area di servizio in A1 e feriscono poliziotto con un coltello: arrestati

La perquisizione ha permesso di recuperare, oltre al coltello a scatto, un jammer per disturbare le frequenze, le cuffie auricolari e delle calze da donna

1 minuto di lettura

La Polizia di Modena ha arrestato due uomini di 46 e 54 anni per tentata rapina pluriaggravata in concorso.
Il 19 settembre scorso, una pattuglia di Modena Nord sull’autostrada A1 notava - presso l’area di servizio Secchia Est - i due che stavano comunicando tra loro attraverso apparati auricolari.
Uno si trovava vicino all’ingresso dell’esercizio commerciale, intento ad osservare gli avventori, mentre l’altro, dopo aver aperto la portiera posteriore di una autovettura in sosta, tentava di asportarne i bagagli.
I poliziotti sono intevenuti per fermare l’uomo che, vistosi scoperto, ha estratto dal borsello un coltello a scatto di 15 centimetri e, nel tentativo di colpire un poliziotto, gli ha provocato escoriazioni all’addome e al braccio. Il secondo agente ha poi bloccato definitivamente l’aggressore.
La perquisizione ha permesso di recuperare, oltre al coltello a scatto, un jammer per disturbare le frequenze dei telecomandi, le cuffie auricolari e delle calze da donna verosimilmente utilizzate per travisare il volto.
Nella mattinata del 23 settembre scorso, il Gip di Modena, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Strage di Modena, domani il giorno dei periti in aula: si decide sulla capacità di El Koudri

Strage di Modena, domani il giorno dei periti in aula: si decide sulla capacità di El Koudri

Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

Platis: 'Modena, tagli al personale infermieristico stanno mettendo in ginocchio la sanità'

Platis: 'Modena, tagli al personale infermieristico stanno mettendo in ginocchio la sanità'

Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Medico aggredito mentre attende il treno

Medico aggredito mentre attende il treno

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Castelfranco, espulso dall'Italia nel 2024 e accusato di tentata rapina e lesioni, girava libero su un pullman

Castelfranco, espulso dall'Italia nel 2024 e accusato di tentata rapina e lesioni, girava libero su un pullman

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Soliera e Crevalcore, finto carabinieri ruba in abitazione: arrestato 52enne, ora è ai domiciliari

Soliera e Crevalcore, finto carabinieri ruba in abitazione: arrestato 52enne, ora è ai domiciliari