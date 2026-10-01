Modena, tentano di rapinare area di servizio in A1 e feriscono poliziotto con un coltello: arrestati

La Polizia di Modena ha arrestato due uomini di 46 e 54 anni per tentata rapina pluriaggravata in concorso.

Il 19 settembre scorso, una pattuglia di Modena Nord sull’autostrada A1 notava - presso l’area di servizio Secchia Est - i due che stavano comunicando tra loro attraverso apparati auricolari.

Uno si trovava vicino all’ingresso dell’esercizio commerciale, intento ad osservare gli avventori, mentre l’altro, dopo aver aperto la portiera posteriore di una autovettura in sosta, tentava di asportarne i bagagli.

I poliziotti sono intevenuti per fermare l’uomo che, vistosi scoperto, ha estratto dal borsello un coltello a scatto di 15 centimetri e, nel tentativo di colpire un poliziotto, gli ha provocato escoriazioni all’addome e al braccio. Il secondo agente ha poi bloccato definitivamente l’aggressore.

La perquisizione ha permesso di recuperare, oltre al coltello a scatto, un jammer per disturbare le frequenze dei telecomandi, le cuffie auricolari e delle calze da donna verosimilmente utilizzate per travisare il volto.

Nella mattinata del 23 settembre scorso, il Gip di Modena, ha convalidato l’arresto ed applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

