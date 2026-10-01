Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

Piazza Sant’Agostino ospiterà una targa commemorativa dedicata ai sei operai uccisi il 9 gennaio 1950 durante lo sciopero delle Fonderie Riunite. La Giunta comunale di Modena, presieduta dal sindaco Massimo Mezzetti, martedì ha approvato all'unanimità l'atto con cui accoglie il desiderio espresso dai familiari delle vittime di apporre un segno permanente nel luogo che ospitò i loro funerali.

L'11 gennaio 1950, a due giorni dal drammatico eccidio, circa 300.000 persone si radunarono proprio in Piazza Sant'Agostino per dare l'ultimo saluto ad Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti. Se finora la memoria cittadina è stata rinnovata ogni anno principalmente presso il Cippo ai Caduti delle Ex Fonderie (tra via Ciro Menotti e via Santa Caterina), la nuova installazione mira a collocare un ricordo tangibile nel cuore della piazza del commiato.





La targa commemorativa vedrà questo testo commemorativo: “In questa piazza, l'11 gennaio 1950, si svolsero i funerali dei sei operai uccisi dalla polizia di Scelba il 9 gennaio 1950 nel corso di uno sciopero alle Fonderie Riunite di Modena. Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti: in loro memoria per ricordare che la Costituzione repubblicana difende il diritto al lavoro e alla giustizia sociale'. Sarà inoltre incisa la poesia “Il bimbo di Modena” di Gianni Rodari, riprodotta integralmente nella sua versione originale, scritta dall’autore per ricordare i fatti del 9 gennaio 1950 e pubblicata sull’Unità il 29 gennaio 1950, e una fotografia scattata l’11 gennaio 1950 che ritrae un momento dei funerali (sopra) dei sei operai uccisi messa a disposizione dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena.