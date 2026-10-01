Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

Sarà anche incisa la poesia 'Il bimbo di Modena' di Gianni Rodari, riprodotta integralmente nella sua versione originale

2 minuti di lettura

Piazza Sant’Agostino ospiterà una targa commemorativa dedicata ai sei operai uccisi il 9 gennaio 1950 durante lo sciopero delle Fonderie Riunite. La Giunta comunale di Modena, presieduta dal sindaco Massimo Mezzetti, martedì ha approvato all'unanimità l'atto con cui accoglie il desiderio espresso dai familiari delle vittime di apporre un segno permanente nel luogo che ospitò i loro funerali.

L'11 gennaio 1950, a due giorni dal drammatico eccidio, circa 300.000 persone si radunarono proprio in Piazza Sant'Agostino per dare l'ultimo saluto ad Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti. Se finora la memoria cittadina è stata rinnovata ogni anno principalmente presso il Cippo ai Caduti delle Ex Fonderie (tra via Ciro Menotti e via Santa Caterina), la nuova installazione mira a collocare un ricordo tangibile nel cuore della piazza del commiato.


La targa commemorativa vedrà questo testo commemorativo: “In questa piazza, l'11 gennaio 1950, si svolsero i funerali dei sei operai uccisi dalla polizia di Scelba il 9 gennaio 1950 nel corso di uno sciopero alle Fonderie Riunite di Modena. Angelo Appiani, Renzo Bersani, Arturo Chiappelli, Ennio Garagnani, Arturo Malagoli e Roberto Rovatti: in loro memoria per ricordare che la Costituzione repubblicana difende il diritto al lavoro e alla giustizia sociale'. Sarà inoltre incisa la poesia “Il bimbo di Modena” di Gianni Rodari, riprodotta integralmente nella sua versione originale, scritta dall’autore per ricordare i fatti del 9 gennaio 1950 e pubblicata sull’Unità il 29 gennaio 1950, e una fotografia scattata l’11 gennaio 1950 che ritrae un momento dei funerali (sopra) dei sei operai uccisi messa a disposizione dall’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Modena.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

Platis: 'Modena, tagli al personale infermieristico stanno mettendo in ginocchio la sanità'

Platis: 'Modena, tagli al personale infermieristico stanno mettendo in ginocchio la sanità'

Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Sanità, c'è la delibera di Altini: Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione. Ma il timore è che il 'fare rete' nasconda tagli

Sanità, c'è la delibera di Altini: Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione. Ma il timore è che il 'fare rete' nasconda tagli

Articoli più Letti Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, la Schlein oggi alla Festa dell'Unità... Ma di nascosto

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Modena, ecco nel dettaglio le centinaia di migliaia di euro di soldi pubblici erogati alle associazioni femministe

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Strage di Modena, il fratello di Monica Esposito querela il sindaco per diffamazione

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Articoli Recenti 'Il no all'intitolazione congiunta biblioteca a Lea Garofalo e Denise ferisce la memoria'

'Il no all'intitolazione congiunta biblioteca a Lea Garofalo e Denise ferisce la memoria'

Sanità Modena, Muzzarelli attacca anche i vertici Ctss: 'Che doppioni vogliono eliminare?'. Ma bocciò l'ospedale baricentrico

Sanità Modena, Muzzarelli attacca anche i vertici Ctss: 'Che doppioni vogliono eliminare?'. Ma bocciò l'ospedale baricentrico

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri

Fondazione di Carpi, Righi presenta la terna Reggiani, Losi, Degl'Innocenti: l'ombra della Depietri