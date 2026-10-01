Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

'Condividiamo come Aziende la volontà politico-istituzionale di elaborare proposte di collaborazione in ambito di offerta di servizi sanitari e socio-sanitari nei territori dei Distretti di Scandiano e Sassuolo, basate sulla reciprocità dell'offerta e sulla valorizzazione delle vocazioni già esistenti di ciascun presidio'. A dirlo oggi in una nota sono Mattia Altini e Davide Fornaciari, direttori generali delle Aziende Usl di Modena e Reggio Emilia dopo la pubblicazione ieri da parte de La Pressa della istituzione un gruppo di lavoro, coordinato dai direttori dei Distretti di Scandiano e Sassuolo, incaricato di elaborare proposte.

'I distretti sanitari di Scandiano e Sassuolo costituiscono un ambito territoriale storicamente e socio-demograficamente integrato, in cui la domanda di salute della popolazione e la mobilità dei cittadini rendono i confini amministrativi e provinciali un mero limite organizzativo da superare in ottica di rete. Siamo certi che questo passaggio si tradurrà in più servizi e più competenze a disposizione dei pazienti dell’area, una maggiore capacità di risposta e il mantenimento della prossimità, e che tutto ciò si tradurrà nella valorizzazione della specializzazione della complementarietà, nonché in percorsi in cui la continuità assistenziale risulterà valorizzata'.