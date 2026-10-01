'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

'Lunedì 28 settembre, in Consiglio comunale, nel dibattito sull'interrogazione del collega Francesco Antonio Fidanza (Pd) sui siti contaminati, ho chiesto di allargare lo sguardo: non solo i siti dismessi da bonificare, ma anche gli impianti in attività, dove possiamo ancora porre rimedio in corso d'opera, prima che diventino i siti contaminati di domani. Ne ho indicati due: Il primo è l’inceneritore di via Cavazza, il piu grande impianto a forno unico dell’Emilia-Romagna: fino a 650 tonnellate al giorno. La relazione annuale di Hera dice che nel 2025 ha bruciato 196 mila tonnellate di rifiuti: sei tonnellate su dieci arrivate da fuori provincia, più della metà rifiuti speciali. Solo da Catania quasi 25 mila tonnellate: più di tutti i rifiuti speciali arrivati dalla provincia di Modena. E rispetto al 2024 ha bruciato quasi il 5 per cento di rifiuti in più, ma ha emesso il 13 per cento di inquinanti in più. Lo scrive Hera, che nella stessa relazione registra 34 superamenti dei limiti sulla mezz’ora, in 22 giorni diversi: tutti «conformi», perché la norma ne tollera una quota'. A dirlo è Maria Grazia Modena, capogruppo di ModenaxModena.

'L’altro è la Scam di strada Bellaria, l'unica azienda della città a rischio di incidente rilevante.

Da medico, non ho chiesto all'aula di stabilire un nesso causale: ho chiesto di applicare il principio di precauzione. E di misurare. Per questo ho proposto di estendere le analisi con il Registro tumori e l'Ausl alle aree attorno agli impianti, aggiornando lo studio Ausl sui residenti vicini all'inceneritore, che arriva al 2013; di inserire nel portale ambientale le mappe di ricaduta dell'inceneritore, i dati delle sue emissioni e il piano di emergenza esterno della Scam; di dare seguito alla mozione che impegna il Comune a chiedere a Regione e Atersir la chiusura dell'inceneritore entro il 2034. La risposta dell'assessore Molinari ha un limite: confronta i dati sui tumori della città con la media provinciale, mentre l'interrogazione chiedeva di chi abita vicino ai siti. Non a caso, in replica, Fidanza ha proposto studi epidemiologici per quartiere: una richiesta che condivido. Fidanza chiede una reale «fotografia della salubrità» dei quartieri, e sono d'accordo. Ma se da quella fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam, non è più una fotografia: è un fotomontaggio' - chiude la Modena.