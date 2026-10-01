Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Strage di Modena, domani il giorno dei periti in aula: si decide sulla capacità di El Koudri

Strage di Modena, domani il giorno dei periti in aula: si decide sulla capacità di El Koudri

Davanti al GIP l'esame della dottoressa Folghieri e del professor Sartori. Udienza chiave in incidente probatorio: presenti i legali e le parti offese

2 minuti di lettura
È il giorno della verità clinica e giudiziaria per Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage per aver travolto la folla in via Emilia Centro il 16 maggio scorso, provocando la morte di Monica Esposito e il ferimento di altre sette persone. Domani, venerdì 2 ottobre 2026, le parti si ritroveranno davanti al Giudice per le indagini preliminari in un'udienza in incidente probatorio e decisiva decisiva per l'esito del procedimento penale.
Al centro del confronto ci sarà l'audizione del collegio peritale nominato dal GIP, composto dalla dottoressa Matilde Forghieri e dal professor Giuseppe Sartori. I due esperti saranno chiamati a illustrare in aula le conclusioni della perizia psichiatrica, già depositata lo scorso 20 settembre e a rispondere alle eventuali domande delle parti.

 

Non si tratta ancora del processo vero e proprio, ma di un passaggio fondamentale per cristallizzare la prova prima del rinvio a giudizio. L'udienza vedrà la partecipazione di tutte le parti coinvolte nella vicenda giudiziaria. Oltre al Giudice e al Pubblico Ministero, saranno presenti l'avvocato difensore di Salim El Koudri e i legali delle parti offese, che assisteranno al fianco delle vittime e dei familiari della donna deceduta.
Trattandosi di un'audizione in incidente probatorio, la dinamica in aula sarà quella di un vero e proprio esame incrociato.
Spazio ADV dedicata a Onoranze funebri Simoni
Tutte le parti coinvolte avranno la possibilità di formulare domande dirette alla dottoressa Forghieri e al professor Sartori. I difensori delle parti offese e i consulenti tecnici avranno così l'occasione di approfondire i punti della relazione, contestando o approfondendo il confine tracciato dai periti tra la patologia di El Koudri e la sua lucidità nell'azione condotta in via Emilia centro Il 16 maggio.

 

L'esito di questo faccia a faccia spianerà la strada ai successivi passi della Procura. Se la piena capacità di intendere e di volere reggerà al vaglio delle domande di accusa e difesa, per El Koudri si apriranno le porte del processo davanti alla Corte d'Assise, dove contestando il reato di strage con l'aggravante della morte di una persona, la pena prevista dall'ordinamento è quella dell'ergastolo.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

Modena, in Piazza Sant'Agostino una targa per ricordare i 6 operai uccisi alla Fonderie Riunite

'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

'Salubrità modenese? Se dalla fotografia si tolgono l'inceneritore e la Scam è un fotomontaggio'

Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

Ausl, Scandiano e Sassuolo verso l'integrazione: 'Valorizziamo la specializzazione della complementarietà'

Platis: 'Modena, tagli al personale infermieristico stanno mettendo in ginocchio la sanità'

Platis: 'Modena, tagli al personale infermieristico stanno mettendo in ginocchio la sanità'

Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Modena, Finanza dona saturimetri e una City bike elettrica alla Croce Rossa

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Scaduto ieri il termine per il bando del Nuovo Ospedale di Carpi: in palio un incarico da 2,1 milioni

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Medico aggredito mentre attende il treno

Medico aggredito mentre attende il treno

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Modena, terrore in viale Italia: fugge all’alt della polizia e si schianta contro altre due auto

Castelfranco, espulso dall'Italia nel 2024 e accusato di tentata rapina e lesioni, girava libero su un pullman

Castelfranco, espulso dall'Italia nel 2024 e accusato di tentata rapina e lesioni, girava libero su un pullman

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Modena, motociclo rubato recuperato dalla Polizia locale e restituito al proprietario

Soliera e Crevalcore, finto carabinieri ruba in abitazione: arrestato 52enne, ora è ai domiciliari

Soliera e Crevalcore, finto carabinieri ruba in abitazione: arrestato 52enne, ora è ai domiciliari