In casa oltre mezzo chilo di cocaina: arrestato a Sassuolo

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta nell'ambito di un'attività mirata al contrasto del traffico di droga nel comprensorio ceramico, ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina già in parte suddivisa in dosi e di oltre 11 mila euro in contanti.

L'intervento risale al 30 settembre scorso ed è scattato al termine di un servizio di osservazione avviato dopo alcune segnalazioni relative a un'auto notata effettuare frequenti spostamenti e soste tra Sassuolo, Formigine e Fiorano Modenese. Dopo una serie di accertamenti, i militari hanno individuato il veicolo parcheggiato in una via di Modena e hanno fermato il sospettato mentre stava per salire a bordo, appena uscito da un'abitazione poco distante.



La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare 31 dosi di cocaina già confezionate e termosaldate, per un peso complessivo di circa 24 grammi. Gli accertamenti sono stati quindi estesi alla stanza utilizzata dall'uomo, dove i Carabinieri hanno trovato altri 557,7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento della droga e 11.280 euro in contanti custoditi in due buste.Il 2 ottobre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. Il Gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa natura.