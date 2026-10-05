Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

In casa oltre mezzo chilo di cocaina: arrestato a Sassuolo

In casa oltre mezzo chilo di cocaina: arrestato a Sassuolo

I suoi spostamenti in auto avevano insospettito i carabinieri che lo hanno fermato trovando dosi all'interno dell'auto e una base di spaccio nel suo alloggio

1 minuto di lettura

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione, condotta nell'ambito di un'attività mirata al contrasto del traffico di droga nel comprensorio ceramico, ha portato al sequestro di oltre mezzo chilo di cocaina già in parte suddivisa in dosi e di oltre 11 mila euro in contanti.
L'intervento risale al 30 settembre scorso ed è scattato al termine di un servizio di osservazione avviato dopo alcune segnalazioni relative a un'auto notata effettuare frequenti spostamenti e soste tra Sassuolo, Formigine e Fiorano Modenese. Dopo una serie di accertamenti, i militari hanno individuato il veicolo parcheggiato in una via di Modena e hanno fermato il sospettato mentre stava per salire a bordo, appena uscito da un'abitazione poco distante.

 

La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire e sequestrare 31 dosi di cocaina già confezionate e termosaldate, per un peso complessivo di circa 24 grammi. Gli accertamenti sono stati quindi estesi alla stanza utilizzata dall'uomo, dove i Carabinieri hanno trovato altri 557,7 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento della droga e 11.280 euro in contanti custoditi in due buste.
Il 2 ottobre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto disponendo la misura della custodia cautelare in carcere. Il Gip ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio di reiterazione di reati della stessa natura.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Caso Social Media Manager a Sassuolo: il Comune annulla il bando dopo l’accesso agli atti di Fdi

Caso Social Media Manager a Sassuolo: il Comune annulla il bando dopo l’accesso agli atti di Fdi

Truffe agli anziani: i carabinieri di Sassuolo arrestano due uomini dopo un pedinamento

Truffe agli anziani: i carabinieri di Sassuolo arrestano due uomini dopo un pedinamento

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Modena, il prof Di Benedetto mostra il re nudo: il 'modello CL' di Altini stravolge l'ex eccellenza emiliana

Integrazione Sassuolo-Scandiano, la Cisl sottoscrive il 'no' dei chirurghi guidati da Di Benedetto

Integrazione Sassuolo-Scandiano, la Cisl sottoscrive il 'no' dei chirurghi guidati da Di Benedetto

Integrazione ospedali Sassuolo e Scandiano, i chirurghi si ribellano ma per il sindaco Mesini va benissimo così

Integrazione ospedali Sassuolo e Scandiano, i chirurghi si ribellano ma per il sindaco Mesini va benissimo così

Ausl, integrazione Sassuolo-Scandiano: i chirurghi stroncano il piano di Altini

Ausl, integrazione Sassuolo-Scandiano: i chirurghi stroncano il piano di Altini

Spazio ADV dedicata a Pinocchio a rotta di collo
Spazio ADV dedicata a Udicon
Articoli più Letti Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, furto, lesioni e tentata rapina: tre minorenni arrestati dai carabinieri

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Vignola, rapina e aggressione a Villa Trenti: ora è in carcere

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Finale Emilia, arrestato spacciatore di 42 anni: per lui presentazione alla polizia giudiziaria 4 giorni a settimana

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Terrore a Reggio Emilia: colpisce una donna con un cacciavite e travolge una coppia che la soccorre

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Attentato al distributore a Reggio Emilia, il 26enne Mena Istafanous si è tolto la vita in carcere

Attentato al distributore a Reggio Emilia, il 26enne Mena Istafanous si è tolto la vita in carcere

El Koudri era capace di intendere e volere, sarà processato per strage

El Koudri era capace di intendere e volere, sarà processato per strage

Modena, tentano di rapinare area di servizio in A1 e feriscono poliziotto con un coltello: arrestati

Modena, tentano di rapinare area di servizio in A1 e feriscono poliziotto con un coltello: arrestati

Strage di Modena, domani il giorno dei periti in aula: si decide sulla capacità di El Koudri

Strage di Modena, domani il giorno dei periti in aula: si decide sulla capacità di El Koudri