Novi di Modena: lite familiare degenera, 53enne tunisino aggredisce moglie e figli minorenni

Nel pomeriggio dello scorso 8 agosto, a Novi di Modena, una lite familiare è degenerata in violenza all’interno di un’abitazione del centro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un 53enne tunisino avrebbe aggredito la moglie convivente, connazionale 41enne, davanti ai due figli minorenni.

La donna, che ha sporto poi formale denuncia, è stata soccorsa dal 118 e trasportata al Pronto Soccorso di Carpi: le sue condizioni non destano preoccupazione.

I militari hanno interrotto le violenze e avviato gli accertamenti che hanno condotto alla denuncia dell'uomo.

La vicenda ha avuto un seguito pochi giorni dopo, visto che il 16 agosto ieri gli stessi carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip di Modea, disponendo l’allontanamento dell’indagato dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati, per i reati di maltrattamenti in famiglia in danno della donna e dei figli minori.