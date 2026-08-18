Gasolio, il prezzo è tornato alle stelle: servono ulteriori interventi dal Governo'

'Il prezzo del gasolio è tornato ai livelli registrati prima degli effetti delle misure adottate dal Governo sulle accise. È un dato che desta forte preoccupazione per famiglie e imprese e che impone di valutare ulteriori interventi per contenere il costo dei carburanti'. Lo dichiara in una nota Gino Sciotto, presidente nazionale della Fapi - Federazione Autonoma Piccole Imprese, commentando gli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti del Mimit. 'La riduzione delle accise - sottolinea Sciotto - ha rappresentato un intervento importante del Governo per contrastare l'emergenza, ma la dinamica dei prezzi sta rapidamente assorbendo il beneficio. Il rischio concreto è che il costo del diesel continui a pesare in maniera insostenibile soprattutto sulle piccole imprese, sull'autotrasporto, sull'artigianato e su tutte quelle attività nelle quali il carburante costituisce una voce rilevante dei costi'.