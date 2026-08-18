Modena e Reggio, blitz dei Nas delle Case di riposo anziani

Blitz del Nas di Parma presso le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie destinate all’accoglienza delle persone anziane. Nella Bassa Reggiana, i militari hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso una Casa Residenza Anziani, riscontrando alcune criticità di carattere strutturale. In particolare, alcune camere destinate agli ospiti necessitavano di interventi di tinteggiatura, mentre in alcuni servizi igienici è stata rilevata l’assenza del copriwater. Al termine dell’accertamento, il legale rappresentante della struttura è stato segnalato alla competente Autorità sanitaria, per le valutazioni e l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Analoga attività è stata condotta a Modena, dove i carabinieri hanno ispezionato un’altra Casa Residenza Anziani. Nel corso del controllo sono state rilevate criticità strutturali riguardanti, in particolare, la presenza di soluzioni di continuità dell’intonaco delle pareti degli spogliatoi destinati al personale dipendente, nonché l’assenza di zanzariere alle relative finestre.

Anche in questo caso, il Nas ha inoltrato una segnalazione all'Ausl, affinché valuti l’adozione dei provvedimenti ritenuti necessari al ripristino delle previste condizioni strutturali e igienico-sanitarie.