Addio grande caldo: domani allerta gialla per i temporali nel modenese

Allerta per criticità gialla per temporali in alcune zone dell'Emilia-Romagna dalla mezzanotte di giovedì 20 agosto alla mezzanotte del 21 agosto. Per la giornata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati sul settore appenninico occidentale. In particolare, l'allerta riguarda le zone montagnose e collinari dell'Emilia centrale, ovvero le provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena e quelle della montagna e alta colloina piacentino-parmense.