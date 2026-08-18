Linea ferroviaria Modena-Mantova: dal 24 agosto treni solo fino a Suzzara
Fino al 28 di agosto, per lavori la circolazione sarà sospesa tra Suzzara e Mantova. Nel periodo di stop bus sostitutivi
Il servizio sarà regolare tra Modena e Suzzara e verrà effettuato con autobus fra Suzzara e Mantova.
I canali di acquisto sono aggiornati. Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.
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