Linea ferroviaria Modena-Mantova: dal 24 agosto treni solo fino a Suzzara

Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto la circolazione dei treni sulla linea Modena-Mantova sarà sospesa tra Suzzara e Mantova per lavori sull'infrastruttura.

Il servizio sarà regolare tra Modena e Suzzara e verrà effettuato con autobus fra Suzzara e Mantova.

I canali di acquisto sono aggiornati. Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.



Gianni Galeotti Giornalista Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C... Continua