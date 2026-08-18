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Linea ferroviaria Modena-Mantova: dal 24 agosto treni solo fino a Suzzara

Linea ferroviaria Modena-Mantova: dal 24 agosto treni solo fino a Suzzara

Fino al 28 di agosto, per lavori la circolazione sarà sospesa tra Suzzara e Mantova. Nel periodo di stop bus sostitutivi

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Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto la circolazione dei treni sulla linea Modena-Mantova sarà sospesa tra Suzzara e Mantova per lavori sull'infrastruttura.
Il servizio sarà regolare tra Modena e Suzzara e verrà effettuato con autobus fra Suzzara e Mantova.
I canali di acquisto sono aggiornati. Gli orari dei bus possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.
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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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