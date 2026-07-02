Testi scolastici usati: riapre a Modena il Mercatino del Libro

Contrastare il caro libri, aiutare concretamente le famiglie, promuovere il riuso e sensibilizzare i più giovani al valore della sostenibilità. Sono questi gli obiettivi del Mercatino del Libro, il servizio – in partenza dal 6 luglio 2026 - che permette di acquistare e vendere libri scolastici usati per le scuole secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori).

L'iniziativa, promossa da Risonanza APS con il supporto di Aliante Cooperativa Sociale, si terrà anche quest'anno negli spazi di Happen, all'interno del complesso R-Nord (via Canaletto Sud 43L, Modena), confermandosi così un punto di riferimento per tante famiglie modenesi alle prese con l'acquisto dei testi scolastici.

Il Mercatino consente di rimettere in circolo libri ancora perfettamente utilizzabili, contribuendo a ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale, oltre a garantire un importante risparmio economico.

L'iniziativa rappresenta anche un'importante occasione educativa, perché incoraggia studenti e studentesse a prendersi cura dei propri materiali scolastici e a comprendere il valore del riuso, del risparmio di carta e dell'economia circolare.

A confermare l'utilità del servizio sono anche i risultati registrati nel 2025. Rispetto all'anno precedente, gli utenti che hanno venduto o acquistato almeno un libro sono aumentati del 21%, mentre i libri venduti sono cresciuti del 34%.

Un beneficio concreto anche sul piano economico: chi ha acquistato testi usati ha risparmiato in media 43,17 euro rispetto all'acquisto del nuovo, mentre chi ha venduto i propri libri ha incassato in media 52,76 euro.





Giorni e orari

Il servizio sarà attivo dal 6 luglio al 26 settembre 2026, con una pausa estiva dal 1° al 23 agosto.

Servizio completo: dal 6 luglio al 1° agosto e dal 24 agosto al 5 settembre. Orari: lunedì, martedì e giovedì: 16.00 - 19.00, mercoledì e sabato: 10.00 - 13.00

Servizio ridotto: dal 7 settembre al 26 settembre. Orari: martedì e giovedì: 16.00 - 19.00, mercoledì e sabato: 10.00 - 13.00.