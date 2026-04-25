Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nicola Gratteri è un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia

Nicola Gratteri è un nuovo cittadino di Castelfranco Emilia

Votata la cittadinanza onoraria durante l’ultimo Consiglio comunale. La cerimonia di consegna è programmata per sabato 9 maggio

2 minuti di lettura

L’annuncio che la mozione fosse stata depositata era già arrivato qualche settimana fa, ma ieri il Consiglio comunale ha ratificato la scelta: Nicola Gratteri è un nuovo cittadino onorario di Castelfranco Emilia. Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Gratteri è uno dei magistrati più autorevoli e coraggiosi nella lotta alla criminalità organizzata, e proprio questo ha voluto riconoscere la mozione. Un documento depositato lo scorso marzo e sottoscritto da tutti i gruppi consiliari di maggioranza - Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Gargano Sindaco, Idee in Comune e Castelfranco Futura - a testimoniare come il riconoscimento del valore civile e istituzionale di Gratteri sia dovuto. La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà sabato 9 maggio alle ore 17.30 al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia e sarà aperta alla cittadinanza.


QLa scelta di conferire la cittadinanza onoraria a Gratteri nasce dalla volontà di affermare in modo significativo una cultura della legalità condivisa - spiega il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano -. Il legame tra Gratteri e Castelfranco Emilia non nasce con questo voto: nel corso degli anni il magistrato ha partecipato più volte agli appuntamenti della rassegna di incontri “Fai la cosa giusta”, contribuendo a costruire una coscienza civile diffusa e consapevole tra i cittadini e soprattutto tra le giovani generazioni.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Ha poi accolto per due volte i partecipanti al Viaggio della Legalità - prima a Catanzaro, poi a Napoli - dedicando loro momenti di confronto autentici e profondamente formativi. Una vicinanza che ha lasciato il segno, e che oggi trova il suo riconoscimento più alto nella cittadinanza onoraria'.


Inoltre, prosegue il primo cittadino, 'Gratteri è un simbolo di cosa significhi scegliere ogni giorno da che parte stare, con rigore e una dedizione allo Stato che non conosce sconti né compromessi. Conferirgli la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia vuole essere una dichiarazione di valori. Stiamo dicendo alla nostra comunità, e in particolare ai nostri ragazzi, che questo è il tipo di esempio che vogliamo tenere vivo. Quando annunciammo, qualche settimana fa, il deposito della mozione, subimmo, io in prima persona, minacce di morte. Ma non ci siamo fatti intimorire: ricordo ancora l'effetto che ha fatto vedere da vicino, durante i Viaggi della Legalità, cosa significa portare il peso di quel lavoro, e nel nostro piccolo abbiamo scelto di indicare con chiarezza un punto di riferimento, e cioè che chi ha dedicato la propria vita alla difesa della giustizia e della legalità merita gratitudine pubblica.

Dispiace però constatare che Fratelli d’Italia ha scelto di stare dall’altra parte, votando contro questa mozione e giustificando la scelta additando a Gratteri l’aggettivo di “divisivo”: non capisco, francamente, cos’abbia di divisivo un Magistrato che combatte con tanto vigore la criminalità organizzata', conclude Gargano.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Modena, straniero in escandescenza, blocca il treno regionale

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Castelfranco Emilia, strade ridotte a groviera e cimitero pericolante: 281 firme consegnate al prefetto

Castelfranco, impianto fotovoltaico in fiamme: paura in un'abitazione

Castelfranco, impianto fotovoltaico in fiamme: paura in un'abitazione

Nuova fuga e nuovo arresto per Elia Del Grande: ha ferito il carabiniere che lo bloccava

Nuova fuga e nuovo arresto per Elia Del Grande: ha ferito il carabiniere che lo bloccava

'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

'Castelfranco Emilia, via Savioli ridotta in uno stato indecente: l'incuria del Comune si trasforma in pericolo'

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Castelfranco, la rissa si trasforma in uno scontro armato: due in carcere per lesioni e tentato omicidio

Articoli più Letti San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

San Felice, cede il braccio della gru e precipitano col cestello: muore Roberto Gavioli, gravissimo il figlio

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Tragedia a Nonantola, vigili del fuoco recuperano nel Panaro il corpo senza vita di un uomo scomparso

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, è morto improvvisamente a 64 anni il comandante della Finanza Vincenzo Liguori

Sassuolo, mancata edificazione casa funeraria: archiviate querele dell'ex sindaco Menani e di Lucenti a Gibellini

Sassuolo, mancata edificazione casa funeraria: archiviate querele dell'ex sindaco Menani e di Lucenti a Gibellini

Articoli Recenti Festa a Pavullo per l'inaugurazione della Casa del Volontariato

Festa a Pavullo per l'inaugurazione della Casa del Volontariato

Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'

Questura di Modena in fascia A, il sindaco di Carpi festeggia: 'Ora più risorse per il nostro commissariato'

Camposanto, a fuoco il rimorchio cassonato di un camion

Camposanto, a fuoco il rimorchio cassonato di un camion

Mirandola, Futuro Nazionale festeggia il 25 aprile al grido di remigrazione

Mirandola, Futuro Nazionale festeggia il 25 aprile al grido di remigrazione