Cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri: ok della maggioranza

'Un magistrato che ha dedicato l’intera vita al contrasto alle mafie, ma che ha sempre affiancato al lavoro giudiziario un forte impegno civile'

È stata depositata in Comune la proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Castelfranco Emilia a Nicola Gratteri. La maggioranza consiliare della città - composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Gargano Sindaco, Castelfranco Futura e Idee in Comune - ha infatti presentato una mozione per il conferimento dell’Aes Signatum all’attuale procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. La proposta nasce dal riconoscimento del lungo impegno di Gratteri nel contrasto alla criminalità organizzata, e dal rapporto costruito negli anni con la comunità castelfranchese attraverso incontri pubblici, iniziative culturali e momenti di formazione rivolti in particolare ai giovani. Negli anni, infatti, Gratteri ha partecipato più volte agli appuntamenti della rassegna ‘Fai la cosa giusta’ e ha accolto i partecipanti al Viaggio della Legalità promosso dal Comune, prima a Catanzaro e poi a Napoli, offrendo occasioni di confronto diretto sul valore dell’impegno civile e della difesa dello Stato di diritto.

'In queste ore abbiamo ascoltato parole pesanti rivolte alla magistratura da parte della capa di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio, Giusi Bartolozzi, che ha addirittura definito un «plotone di esecuzione» lo stesso organo giudiziario.
Nonostante la proposta sia antecedente a queste dichiarazioni - precisano i gruppi consiliari - riteniamo ancora più importante ribadire da che parte sta la nostra comunità: dalla parte della legalità, dell’autonomia della magistratura e di chi ogni giorno combatte la criminalità organizzata con coraggio e rigore'.

Inoltre, proseguono congiuntamente le liste di maggioranza, 'la figura del dottor Gratteri rappresenta esattamente questo: un magistrato che ha dedicato l’intera vita al contrasto alle mafie, ma che ha sempre affiancato al lavoro giudiziario un forte impegno civile ed educativo, incontrando studenti e cittadini per diffondere una cultura della responsabilità e della giustizia. La mozione impegna il sindaco e la giunta a conferire la cittadinanza onoraria attraverso una cerimonia pubblica che coinvolga scuole, associazioni e cittadinanza, con l’obiettivo di rafforzare e diffondere una cultura della legalità condivisa e radicata nel territorio. Con questo gesto vogliamo dire con chiarezza che la nostra comunità riconosce e sostiene chi difende lo Stato di diritto e i valori costituzionali. È un messaggio che parla a tutti, ma soprattutto alle nuove generazioni'.
