Concorso d'eleganza Salvarola Terme: domenica in scena le auto che hanno fatto la storia

Le auto che hanno fatto la storia tornano protagoniste al Concorso d'eleganza Salvarola Terme, in programma domenica 31 maggio nella cornice dell'impianto termale sulle colline sassolesi. Giunto quest'anno alla 26esima edizione il concorso, presentato stamane al Museo Ferrari di Maranello, porterà in scena una selezione di 63 auto storiche, oltre a vere e proprie rarità come la 815 Auto Avio Costruzioni, la prima auto costruita da Enzo Ferrari custodita dalla Collezione Righini, insieme all'Alfa Romeo Disco Volante dal Museo di Arese e a una rossa di Maranello che verrà svelata durante l'evento. Ospite speciale del concorso sarà quest'anno il Registro internazionale Touring Superleggera, l'omonima carrozzeria milanese che a Salvarola festeggerà i primi 100 anni portando 37 vetture carrozzate nel corso della sua lunga storia con una delle due Aston Martin DBS, le coupè Alfa Romeo, e diverse Lancia. Non mancheranno inoltre tanti collezionisti e appassionati che arriveranno al volante di autentiche fuoriserie, il tutto in una formula che da sempre vede il concorso aperto gratuitamente al pubblico. “Il nostro è un concorso nato 26 anni fa e che nel tempo si è contraddistinto per la qualità delle vetture e dell'evento; siamo inoltre stati i primi a collegare motori e territorio, facendo conoscere le nostre eccellenze gastronomiche e culturali sia in Italia ma soprattutto all'estero”, spiega Gabriella Gibertini, ideatrice del concorso.

Forte il legame e la collaborazione con i Musei Ferrari. “Il livello delle vetture partecipanti è altissimo – spiega Michele Pignatti Morano, direttore dei Musei Ferrari - e noi crediamo fermamente in questo evento, in quanto ci piace promuovere il territorio ma soprattutto le persone che contribuiscono a tutto questo”. Il programma: gli equipaggi arriveranno sabato 30 maggio, mentre domenica mattina 31 maggio a partire dalle ore 10 si svolgerà il concorso a Salvarola Terme suddiviso in 12 classi con l'esposizione delle vetture e sfilata davanti al comitato d'onore; poi nel pomeriggio il gran finale con l'arrivo degli equipaggi e le premiazioni in piazza Roma a Modena per unirsi al Motor Valley Fest 2026, con proclamazione del Best of Show e consegna del Trofeo Salvarola Terme e Targa della città di Modena.

Marco Amendola