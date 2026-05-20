Due piazze di Modena, scontri tra i Centri sociali e Forza Nuova: interviene la Polizia

Finisce nel peggiore dei modi la serata di Modena con la doppia manifestazione di Forza Nuova e delle forze di centrosinistra e sinistra a 5 giorni dalla strage di via Emilia centro.

Dopo la manifestazione delle 18.30 in viale Aldo Moro, è stata Forza Nuova a riunirsi sotto la guida di Roberto Fiore. 'Modena è modello di una città distrutta dall'immigrazione, favorita dalla sinistra e con un centrodestra che non ha fatto nulla per contrastare questa situazione - ha detto Fiore -. Noi vogliamo mettere in campo quello che il Governo Meloni aveva promesso e non fa: fuori dall'Italia hli immigrati che delinquono e passeggiate per la sicurezza in tutte le città compreso Modena'. Da Fiore anche un accenno all'accusa di fascismo lanciata dall'Anpi: 'Io non nasccondo di avere una simpatia per il fascismo, ma anche di essere convintamente pro Palestina'.

Il raduno di Forza Nuova era già finito quanto intorno alle 22 sono iniziati gli scontri. Un gruppo vicino ai Centri sociali ha iniziato a offendere i manifestanti di Forza Nuova e la Polizia stessa. A quel punto uno dei presenti al comizio di Fiore ha rotto il cordone di polizia e ha colpito violentemente al volto un ragazzo dei Centri sociali. L'intervento della polizia ha evitato il peggio: fermato l'esponente di Forza Nuova.

