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Modena, dopo la sconfitta di Monza l’obiettivo è limitare i danni

Modena, dopo la sconfitta di Monza l’obiettivo è limitare i danni

A due giornate dalla fine è tardi per trovare correttivi, soluzioni nuove, nuovi schemi o valide alternative

2 minuti di lettura
Modena sconfitto anche a Monza, seppure di misura, al termine di una gara nella quale i gialli avrebbero meritato il pareggio, perlomeno per dedizione, volontà coraggio, e per un secondo tempo giocato in forcing verso la porta avversaria. Ma il calcio ha delle chiare regole non scritte: per vincere, o non perdere le partite, non basta non prendere gol, ma serve anche segnarne qualcuno; e in questo momento, l’attacco del Modena non punge a dovere, nonostante gioco e occasioni da rete, anche nella gara di Monza, si siano comunque manifestate.
Il trend del Modena, dopo la sosta, rimane negativo; 2 punti in 5 gare, 9 gol subiti, contro solo 5 segnati, portano preoccupanti segni “meno”, che non aiutano di certo in chiave futura, e che dovranno essere ribaltati nell’ottica delle gare future; di fronte a un attacco che non punge, il Modena deve assolutamente ritrovare le sue certezze smarrite, vale a dire quella solidità difensiva che aveva consentito ai gialli di massimizzare i limiti offensivi, e ciò per consentire di consolidare il sesto posto, fondamentale in ottica playoff, per poi provare a giocarsi le proprie carte negli spareggi promozione.
Il calendario adesso non è particolarmente favorevole; la gara al Braglia contro i
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cugini del Secchia, che si giocheranno probabilmente le ultime speranze di salvezza, e la trasferta ad Avellino contro una squadra che appare rigenerata e che punta decisamente a un posto utile nei playoff, non sono certo partite agevoli, perlomeno in questa fase della stagione, per questo Modena che gioca ma non ottiene risultati.
A due giornate dalla fine è tardi per trovare correttivi, soluzioni nuove, nuovi schemi o valide alternative; occorrerà solamente che la squadra rimanga compatta, riesca a fare quadrato, peschi dal proprio bagaglio e dalle proprie riserve tutte le energie necessarie per affrontare le ultime gare e la coda dei playoff, perché sarebbe un peccato sprecare quanto di buono fatto fin qui nel corso della stagione.
In quest’ottica, diventa a questo punto fondamentale la gara di venerdì prossimo contro i cugini; non solo per i tre punti, che diventato d’obbligo, ma anche per garantire quella necessaria iniezione di fiducia ed entusiasmo, a squadra, società e a tutto l’ambiente, che potrebbero diventare carburante emotivo fondamentale per chiudere la stagione nel migliore dei modi.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc
Foto dell'autore

Come on rise up, schiena dritta, testa alta e sguardo verso l'infinito. Lo sport è una lezione di vita....   

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