Il sindaco di Carpi Riccardo Righi ha emesso un’ordinanza indirizzata ad alcuni abitanti del campo Sinti di Cortile che impone di sanare le irregolarità nello scarico delle acque reflue di sei case mobili presenti nel campo di via Chiesa di Cortile.
Le irregolarità sono emerse nel corso di un sopralluogo che tecnici dell'Ufficio Ambiente del Comune di Carpi, Polizia locale dell'Unione terre d'Argine e tecnici di Arpae avevano eseguito il 19 marzo accogliendo le osservazioni emerse nel corso dell'assemblea pubblica con i residenti della frazione.
L’ordinanza, a firma del sindaco, richiede di interrompere ogni forma di scarico irregolare entro una settimana dalla notifica e di collegare le abitazioni alla linea mista di scarico comunale presente nell’area oltre a garantire la manutenzione ordinaria. Il provvedimento è stato adottato a tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
Il Comune sta eseguendo ulteriori verifiche sulle condizioni del sistema fognario dell’area.
Campo Sinti di Cortile, il sindaco di Carpi: 'Fermare scarico delle acque reflue fuori dalle fogne'
Ordinanza del primo cittadino Righi. Gli abitanti dovranno interrompere lo scarico irregolare delle acque reflue e collegarsi alla rete fognaria
Il sindaco di Carpi Riccardo Righi ha emesso un’ordinanza indirizzata ad alcuni abitanti del campo Sinti di Cortile che impone di sanare le irregolarità nello scarico delle acque reflue di sei case mobili presenti nel campo di via Chiesa di Cortile.
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