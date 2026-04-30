Primo maggio, lo sfruttamento camuffato: chi e cosa difendono davvero i sindacati oggi?

C’è una domanda che torna puntuale ogni anno, quando si avvicina il Primo Maggio: cosa stiamo davvero celebrando? In un Paese che fonda la propria identità sul lavoro, come recita l’articolo 1 della Costituzione, il significato di questa parola si è progressivamente svuotato, piegato alle trasformazioni dell’economia globale e alle logiche delle grandi multinazionali.La fabbrica novecentesca, con i suoi ritmi e le sue tutele ha lasciato il posto a una galassia frammentata di contratti atipici, piattaforme digitali, appalti e subappalti. Dentro questo sistema, lo sfruttamento non è scomparso: si è trasformato. È diventato più sottile, meno visibile, spesso giustificato in nome della flessibilità o dell’innovazione.Il caso dei rider è giustamente citato ad esempio. Formalmente autonomi, di fatto subordinati a un algoritmo che decide tempi, percorsi e compensi, rappresentano la nuova frontiera del lavoro povero e sfruttato. Non molto diversa la condizione di molti lavoratori della logistica, cuore dell’economia globale: turni massacranti, pressione costante, salari compressi. In altri settori strategici, per il territorio emiliano emblematico il caso delle cooperative della lavorazione carni, il ricorso alle esternalizzazioni ha spesso significato una riduzione delle tutele.E ancora si pensi all'autotrasporto dove la progressiva deprofessionalizzazione ha creato un vuoto nello storico tessuto di piccole e medie imprese, riempito dai grandi gruppi che si basano su manodopera sempre più a basso costo.

Di fronte a questo scenario, viene spontaneo chiedersi quanto sia rimasto delle conquiste sindacali del Novecento. Diritti come la stabilità, la sicurezza sul lavoro, la contrattazione collettiva non sono stati aboliti, ma in molti casi aggirati. La loro efficacia dipende sempre più dal settore, dall’azienda, dal tipo di contratto. E hanno smesso di essere universali.E qui si apre una questione ancora più profonda: chi difendono davvero oggi i sindacati? Nati come strumento di tutela collettiva, appaiono spesso radicati paradossalmente tra i lavoratori più tutelati, gli impiegati del settore pubblico e tra i pensionati, mentre faticano a rappresentare le nuove forme di lavoro precario e frammentato. Rider, lavoratori delle piattaforme, addetti della logistica in appalto, proprio coloro che avrebbero più bisogno di una voce forte e organizzata restano ai margini della rappresentanza.

Stesso dicasi per il mondo della rappresentanza. Le associazioni di categoria hanno lentamente abdicato al proprio ruolo e oggi la loro voce è un pendolo tra irrilevanza e continuo tentativo di strizzare l'occhio al Governo di turno, locale o nazionale che sia, cercando non certo di tutelare il loro settore di riferimento, ma rinsaldare le rendite di posizione dei vertici.

Le multinazionali e i grandi gruppi, dal canto loro, esercitano un potere enorme.Possono spostare produzioni, riorganizzare filiere, dettare condizioni. La dignità, la libertà, in parte la identità personale che ruota intorno al lavoro per il singolo individuo, davanti allo sfruttamento e a salari annullati dal caro-vita, sono ridotte spesso a vuota retorica.Il tutto mentre gli squilibri tra ricchi e poveri aumentano e mentre i 'potenti', i dirigenti delle grandi partecipate, i membri di Cda nominati dalla politica, insomma quelli che un tempo venivano definiti 'padroni' e che ipocritcamente hanno solo cambiato nome, guadagnano 100 volte lo stipendio di un operaio in fabbrica, straordinari compresi.

Se così stanno le cose, poco contano gli indici di occupazione o i freddi numeri che i Governi di turno snocciolano sull'aumento dei posti di lavoro.Cosa significa davvero festeggiare il lavoro? Il Primo Maggio diventa davvero significativo solo se serve a fare i conti con uno scarto evidente: quello tra i principi costituzionali e la condizione concreta di molti lavoratori. Rispettare l’articolo 1, oggi, è una questione meno solenne e più scomoda di quanto si racconti o si voglia colorare con la fanfara del Concertone.Vuol dire misurarsi con un mercato del lavoro in cui tutele e diritti non sono distribuiti in modo uniforme, ma seguono linee di frattura sempre più nette: tra garantiti e precari, tra lavoro stabile e lavoro frammentato, tra chi guida i processi tecnologici, su tutti la rivoluzione della IA, e chi li subisce. Tra chi ha tutto e chi ha sempre meno, quasi nulla, e si vede scivolare in uno stile di vita da terzo mondo, immerso nei lustrini di una società che si ostina a definirsi sana e democratica.Foto Italpress