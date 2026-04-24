Buon compleanno a La Pressa: 9 anni di cronaca e opinioni... alla ricerca di una fetta di libertà

Sono passati 9 anni da quel 24 aprile 2017 che vide l'apertura del nostro quotidiano on line. La Pressa festeggia anche in questo 2026 ricordando a se stessa e ai propri lettori il cammino alle spalle e i traguardi che man mano si materializzano davanti agli occhi. Nove anni durante i quali abbiamo raccontato la realtà modenese, emiliana e i principali fatti dall'Italia e dal Mondo, attraverso una cronaca puntuale e attraverso approfondimenti plurali, dando spazio alle voci più diverse, con una particolare attenzione a quelle più flebili.Abbiamo visto crescere la comunità dei nostri lettori e con essa siamo cresciuti, anche grazie alla preziosa e giornaliera attenzione degli aspetti tecnici (dal restyling del sito, alla App, allo sviluppo social) garantita dall'insostituibile Michele Maddi.Non abbiamo mai rinunciato ad offrire il nostro punto di vista, quello dei tre soci che hanno fondato il giornale, Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli, quello del nostro vignettista Paride Puglia e quello dei tanti commentatori che nel corso del tempo hanno voluto dare il proprio contributo al dibattito: da chi segue il calcio dilettanti alle sentinelle sul territorio, fino a chi con immancabile puntualità ci ricorda cosa 'accade oggi'.Urticante, fastidiosa, irriverente, spesso criticata sia dalSistema di potere che governa il territorio, sia dall'opposizione che sarebbe chiamata a costruire un'alternativa, La Pressa, oltre ad offrire una informazione capillare dalla politica alla cultura, dallo sport alla economia, ha messo in campo un esperimento ambizioso e ancora in corso.E' la ricerca di strappare una fetta di libertà al conformismo e al grigiore che spesso grava sul racconto giornalistico. Libertà che non chiede permesso, che scalcia, pretende uno spazio, ma che profuma dei ricordi più dolci dell'infanzia, di mare a febbraio e di neve.Un tentativo complesso, un percorso scivoloso e inevitabilmente costellato di errori. Tanti ne abbiamo commessi in questi 9 anni e e in tanti, probabilmente, cadremo ancora. E' una sfida che deve fare i conti soprattutto col grande rammarico di aver confuso a volte il 'potere' che si vuole irridere con alcune debolezze umane che non meritano affatto derisione, ma è anche un giornale del quale siamo profondamente orgogliosi, o meglio per il quale ci sentiamo fortunati a lavorare, concedendoci un lusso che - vada come vada - è per pochi e che, proprio per questo, esige un prezzo oneroso.Perché l’indipendenza ha un costo, soprattutto per chi - come la nostra società editoriale - vive di pubblicità e non accede ad alcun finanziamento pubblico.Allora buon compleanno a La Pressa e un grazie ai nostri lettori. A quelli che ci sostengono e, ancor di più, a quelli che proprio non ci sopportano e - così facendo - ci permettono di non staccare mai i piedi da terra. E, a Dio piacendo, buona continuazione di cammino.