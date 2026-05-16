Davanti all'orrore di questo pomeriggio in centro a Modena, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con le aziende sanitarie impegnate in costante collegamento con la Prefettura per la gestione coordinata dell’emergenza.
Secondo il bilancio da fonti dell'Ausl a Baggiovara sono ricoverati in condizioni gravi una 53enne e una 69enne, meno gravi un 69enne. Al Maggiore di Bologna la ferita più grave, una 55enne, trasportata con un altro paziente in elisoccorso, mentre meno preoccupanti, per quanto gravi, sono le condizioni di un 52enne: entrambi sono in Rianimazione. Altre tre persone, una 27enne, una 71enne e un 47enne sono in condizioni non gravi al Policlinico di Modena.
Sul posto è stato dispiegato un importante dispositivo di emergenza sanitaria: oltre agli elicotteri di Pavullo e Bologna sono intervenuti cinque ambulanze, un’automedica e un mezzo di coordinamento del 118, a supporto delle operazioni di soccorso e assistenza ai feriti.
La situazione è gestita in stretto coordinamento tra il sistema sanitario e la Prefettura.
Orrore in centro a Modena, due pazienti gravissimi trasferiti all’ospedale Maggiore in elisoccorso
Altri due pazienti gravi e uno di media gravità sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara, mentre due persone con lievi ferite sono al Policlinico
Davanti all'orrore di questo pomeriggio in centro a Modena, la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente, con le aziende sanitarie impegnate in costante collegamento con la Prefettura per la gestione coordinata dell’emergenza.
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