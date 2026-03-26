Soliera, maltrattamenti all'asilo: le due maestre patteggiano

Le due maestre dell’asilo Muratori di Soliera, accusate di aver maltrattato bambini di quattro anni, hanno ottenuto il patteggiamento. Il giudice ha accolto la pena concordata con la Procura, fissata in un anno e otto mesi con sospensione condizionale, subordinata alla frequenza di un corso antiviolenza. È quanto sancito in tribunale a Modena.

Le condotte contestate risalgono al periodo compreso tra settembre 2024 e aprile 2025. Le insegnanti, di 64 e 67 anni, erano state sospese nell’aprile 2025 dopo l’intervento del Commissariato di Carpi, attivato dalle segnalazioni di alcuni genitori. Gli episodi sono documentati da intercettazioni video della polizia, soprattutto negli ultimi quindici giorni di attività, e riguardano schiaffi, spintoni, un bambino afferrato alle spalle e scosso con violenza, oltre a offese e maltrattamenti verbali.

Il pubblico ministero ha riconosciuto attenuanti generiche, legate al comportamento successivo ai fatti e all’assenza di precedenti.

Sul piano professionale, la maestra di 67 anni risulta già in pensione, mentre per la collega di 64 anni potrebbe prospettarsi la possibilità di riprendere l'attività lavorativa.



Nella foto, l'asilo Muratori a Soliera