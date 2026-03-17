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Volley, sgambetto Piacenza a Modena

Volley, sgambetto Piacenza a Modena

1-3 il risultato finale al Palapanini. Valsa si gioca tutto in gara 4

2 minuti di lettura
Tabellino
Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (17-25, 25-17, 20-25, 28-30)

 

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 6, Davyskiba 16, Anzani 5, Buchegger 7, Porro 19, Mati 8, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Bento 0, Ikhbayri 5. N.E. Sanguinetti, Tauletta, Giraudo. All. Giuliani.

 

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 1, Mandiraci 19, Iyegbekedo 3, Bovolenta 12, Gutierrez 13, Simon 12, Comparoni (L), Pace (L), Andringa 0, Bergmann 0, Loreti 0. N.E. Leon, Travica, Fraleone. All. Boninfante.
ARBITRI: Cesare, Pozzato, Merli. NOTE – Spettatori 3610, durata set: 23′, 23′, 26′, 37′; tot: 109′.
MVP: Mandiraci (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

 

Le formazioni
Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Luca Porro di banda, Anzani-Mati al centro con Perry libero. Piacenza risponde con Paolo Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Mandiraci-Gutierrez martelli, Simon-Iyegbekedo centrali con Pace libero.

 

La gara
Avvio positivo della formazione ospite, ace di Mandiraci per il 6-9 e timeout Giuliani. Piacenza insiste, attacco vincente di Gutierrez e 12-17 con altro timeout Giuliani. Il set si conclude nettamente a favore dei biancorossi, 17-25 e 0-1.

 

Modena reagisce ad inizio secondo parziale, ace di Luca Porro e 5-2 con timeout Boninfante. I gialloblù non mollano di un centimetro con quattro battute vincenti consecutive di uno scatenato Luca Porro, 17-9.
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La squadra di Giuliani mantiene alto il livello di attenzione e conquista il set, 25-17 con il primo tempo di Mati e 1-1 con la spinta del PalaPanini.

 

Piacenza risponde presente cominciando meglio il terzo parziale e sfruttando alcuni errori di Modena, 9-12 e timeout Giuliani. I biancorossi aumentano ulteriormente il proprio vantaggio, ace di Simon e 10-16. Nonostante i tentativi dei gialloblù, Mandiraci e compagni ottengono il set: 20-25 e 1-2. Piacenza alza la voce pure ad inizio quarto parziale, ace di Bovolenta e 7-11. Modena risponde colpo su colpo, 14-15 con mani out di Davyskiba e timeout Boninfante. I gialloblù ritrovano la parità, Davyskiba a segno e 20-20. Si prosegue punto a punto: sono Bovolenta e compagni a vincere 28-30 e 1-3, portandosi avanti 2-1 nella serie. Domenica 22 marzo alle ore 18 a Piacenza è in programma gara 4, a Modena servirà vincere per andare a gara 5.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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