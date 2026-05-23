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Domani e lunedì si vota a Montese: in campo Daniele Berti e Carlo Castagnoli

Domani e lunedì si vota a Montese: in campo Daniele Berti e Carlo Castagnoli

Daniele Berti vicesindaco uscente e Carlo Castagnoli che ha già ricoperto la carica di sindaco dal 2004 al 2009

1 minuto di lettura
Domani e lunedì non si vota solo a Vignola nel Modenese, ma anche a Montese dove i 2.600 elettori dovranno scegliere tra due candidati sindaci: da un lato Daniele Berti, 34 anni, vicesindaco uscente, dall'altro Carlo Castagnoli, 54 anni, che ha già ricoperto la carica di sindaco dal 2004 al 2009. Il sindaco uscente Matteo Deluca ha scelto di non ricandidarsi dopo il primo mandato.
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