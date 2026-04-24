Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camposanto, sulla provinciale 5, per l'incendio del rimorchio cassonato di un camion, contenente imballaggi vari. Dato l'allarme, il conducente ha messo in salvo la motrice staccandola dal rimorchio e allontanadola. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco con la squadra di competenza territoriale, quella di San Felice, supportata da un'autobotte proveniente dalla centrale di Modena. L'opera di spegnimento è durata un paio di ore. Non si registrano feriti.
Camposanto, a fuoco il rimorchio cassonato di un camion
Dato l'allarme, il conducente ha messo in salvo la motrice staccandola dal rimorchio e allontanadola
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