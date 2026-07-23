Maltempo, a Cavezzo 3 milioni di danni dopo l'ultima ondata

Il Comune di Cavezzo ha completato la prima ricognizione dei danni provocati dall'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il territorio. La stima, trasmessa all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ammonta complessivamente a più di 3.000.000 euro e rappresenta una prima valutazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico comunale.

La ricognizione comprende i danni riportati dagli edifici comunali, dalle coperture, dagli impianti, dal patrimonio arboreo, dal verde pubblico e dalla segnaletica stradale.





'Il lavoro di censimento è stato particolarmente complesso – dichiara il sindaco Venturini – perché è stato necessario verificare ogni singola situazione, raccogliere le segnalazioni e quantificare nel modo più preciso possibile l'entità dei danni. La cifra trasmessa alla Regione fotografa la situazione del patrimonio pubblico e consentirà di avviare i successivi passaggi previsti per la richiesta di sostegno'.





In queste settimane l'Amministrazione Comunale sta lavorando per definire le priorità degli interventi, con particolare attenzione agli edifici alle strutture pubbliche, alla messa in sicurezza delle coperture, al ripristino della segnaletica e agli interventi sul verde pubblico. Parallelamente sono state avviate le procedure necessarie anche sotto il profilo assicurativo per gli immobili comunali interessati dai danni. 'L'obiettivo – conclude il sindaco – è riportare nel più breve tempo possibile alla piena normalità tutti i servizi comunali, intervenendo prima sulle situazioni che presentano maggiori criticità. Ringraziamo il personale comunale, i tecnici, la Protezione Civile, i volontari e tutti coloro che stanno lavorando senza sosta per affrontare questa emergenza e restituire sicurezza alla nostra comunità'.