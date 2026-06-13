Ponte Motta di Cavezzo: ecco la nuova sede di WamGroup

WamGroup ha inaugurato oggi la nuova sede direzionale presso il quartier generale di Ponte Motta di Cavezzo. La struttura, sviluppata su una superficie di 2.500 metri quadrati distribuiti su due livelli, rappresenta il fulcro delle attività direzionali, organizzative e di coordinamento del Gruppo.

'Oggi inauguriamo una nuova sede, ma soprattutto una nuova fase della vita di WamGroup - ha affermato Vainer Marchesini, presidente onorario e fondatore del Gruppo -. Questi edifici rappresentano la fiducia nel futuro e la volontà di continuare a crescere rimanendo fedeli ai valori che hanno accompagnato tutta la nostra storia: serietà nel lavoro, rispetto delle persone, capacità di mantenere gli impegni e miglioramento continuo. Guardando questi nuovi spazi vedo non soltanto ciò che abbiamo realizzato, ma soprattutto quello che sarà possibile costruire nei prossimi anni grazie a una squadra competente e responsabile che guiderà il futuro del Gruppo'.





Fondata nel 1968 a Ponte Motta di Cavezzo, la Wam è diventata nel corso di quasi sessant’anni leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e macchine per la movimentazione dei solidi sfusi, il trattamento delle acque reflue e le energie rinnovabili.

Nel tempo il Gruppo ha ampliato costantemente il proprio portafoglio prodotti, che oggi comprende trasportatori a coclea, valvole di intercettazione, filtri depolveratori, miscelatori industriali, componenti per il trasporto pneumatico e macchine destinate agli impianti di trattamento acque civili, industriali e reflui zootecnici. Oggi il Gruppo conta oltre 2.500 collaboratori, più di 50 filiali commerciali, 20 società produttive e una rete capillare di distributori presenti in tutto il mondo.

Motore delle attività di ricerca e sviluppo è il Technology Centre di Ponte Motta, inaugurato nel 2018 in occasione del cinquantesimo anniversario dell’azienda: uno spazio dedicato a formazione, sperimentazione e innovazione che comprende un’accademia manageriale, laboratori di test, un impianto pilota e una showroom permanente.