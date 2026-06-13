Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ponte Motta di Cavezzo: ecco la nuova sede di WamGroup

Ponte Motta di Cavezzo: ecco la nuova sede di WamGroup

Vainer Marchesini: 'Questi edifici rappresentano la fiducia nel futuro e la volontà di continuare a crescere'

2 minuti di lettura

WamGroup ha inaugurato oggi la nuova sede direzionale presso il quartier generale di Ponte Motta di Cavezzo. La struttura, sviluppata su una superficie di 2.500 metri quadrati distribuiti su due livelli, rappresenta il fulcro delle attività direzionali, organizzative e di coordinamento del Gruppo.

'Oggi inauguriamo una nuova sede, ma soprattutto una nuova fase della vita di WamGroup - ha affermato Vainer Marchesini, presidente onorario e fondatore del Gruppo -. Questi edifici rappresentano la fiducia nel futuro e la volontà di continuare a crescere rimanendo fedeli ai valori che hanno accompagnato tutta la nostra storia: serietà nel lavoro, rispetto delle persone, capacità di mantenere gli impegni e miglioramento continuo. Guardando questi nuovi spazi vedo non soltanto ciò che abbiamo realizzato, ma soprattutto quello che sarà possibile costruire nei prossimi anni grazie a una squadra competente e responsabile che guiderà il futuro del Gruppo'.


Fondata nel 1968 a Ponte Motta di Cavezzo, la Wam è diventata nel corso di quasi sessant’anni leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e macchine per la movimentazione dei solidi sfusi, il trattamento delle acque reflue e le energie rinnovabili.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Nel tempo il Gruppo ha ampliato costantemente il proprio portafoglio prodotti, che oggi comprende trasportatori a coclea, valvole di intercettazione, filtri depolveratori, miscelatori industriali, componenti per il trasporto pneumatico e macchine destinate agli impianti di trattamento acque civili, industriali e reflui zootecnici. Oggi il Gruppo conta oltre 2.500 collaboratori, più di 50 filiali commerciali, 20 società produttive e una rete capillare di distributori presenti in tutto il mondo.

Motore delle attività di ricerca e sviluppo è il Technology Centre di Ponte Motta, inaugurato nel 2018 in occasione del cinquantesimo anniversario dell’azienda: uno spazio dedicato a formazione, sperimentazione e innovazione che comprende un’accademia manageriale, laboratori di test, un impianto pilota e una showroom permanente.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag, il sindaco di Cavezzo stronca l’idea di confermare la Ruggiero

Aimag, il sindaco di Cavezzo stronca l’idea di confermare la Ruggiero

Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attività sospesa e titolare denunciato

Cavezzo, blitz di carabinieri e vigili del fuoco in locale notturno: attività sospesa e titolare denunciato

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Tragedia a Cavezzo, si schianta con la moto contro un camion: muore 24enne

Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare

Cavezzo, organizza matrimonio fittizio con una italiana: rimpatriato tunisino irregolare

Cavezzo, in carcere 47enne spacciatore marocchino

Cavezzo, in carcere 47enne spacciatore marocchino

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Fedex Modena: 72 corrieri in appalto lasciati a casa per disdetta e controdisdetta tra Fedex e Mov.Ing

Fedex Modena: 72 corrieri in appalto lasciati a casa per disdetta e controdisdetta tra Fedex e Mov.Ing

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi non lascia e raddoppia: eletto presidente Associazione Fondazioni bancarie

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

Aimag, dopo la debacle con Hera ecco l'atteso Patto di sindacato che obbedisce alla Corte dei Conti

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Cta Design di Nonantola: azienda chiusa e stipendi bloccati: presidio dei lavoratori

Cta Design di Nonantola: azienda chiusa e stipendi bloccati: presidio dei lavoratori

I numeri di Confindustria ceramica: fatturato a 7,5 miliardi, 242 imprese e 25.500 addetti

I numeri di Confindustria ceramica: fatturato a 7,5 miliardi, 242 imprese e 25.500 addetti

Confagricoltura: 'La Pac rimetta al centro il reddito delle imprese'

Confagricoltura: 'La Pac rimetta al centro il reddito delle imprese'

Gambro Vantive: la cessione entra nella fase cruciale e il Governo apre alla Golden Power

Gambro Vantive: la cessione entra nella fase cruciale e il Governo apre alla Golden Power