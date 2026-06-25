Castelfranco, salva una bimba in piscina: premiato bagnino 26enne

Nel pomeriggio di oggi il sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano e il vicesindaco Alessandro Salvioli hanno consegnato un attestato di benemerenza a Fabio, il bagnino 26enne di Bomporto che domenica 21 giugno ha salvato la vita a una bambina di 11 anni alla piscina Komodo di Castelfranco Emilia. Erano circa le 17.15 di domenica quando la bambina ha accusato un malore nella zona a bassa profondità della vasca esterna, perdendo i sensi e finendo sott'acqua. Fabio, che stava proprio immergendosi in acqua in quel momento, ha sentito le urla e ha raggiunto la piccola in pochi istanti. Le manovre di soccorso, applicate con prontezza e precisione, l'hanno riportata in sé. Quando i sanitari del 118 sono arrivati con ambulanza e automedica, la bambina era già cosciente. È stata poi trasportata al Pronto soccorso pediatrico del Policlinico di Modena per ulteriori accertamenti. Fabio fa il bagnino da otto anni, e non è la prima volta che si trova ad affrontare situazioni di emergenza.