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Castelfranco, auto in fiamme in tangenziale: strada chiusa per un'ora

Castelfranco, auto in fiamme in tangenziale: strada chiusa per un'ora

L’incendio ha danneggiato il manto stradale nel punto in cui l’auto si è fermata, rendendo necessario un intervento di ripristino da parte di Anas

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Momenti di paura ma nessuna conseguenza per le persone questo pomeriggio sulla tangenziale che collega Castelfranco Emilia a San Cesario sul Panaro, dove intorno alle 15 un’Audi A4 turbodiesel ha preso fuoco mentre era in transito. La conducente, che si era accorta dell’accensione di una spia di allarme sul cruscotto, ha avuto la prontezza di fermarsi immediatamente sulla corsia di emergenza: pochi secondi dopo, le fiamme hanno avvolto l’intero veicolo. La donna è riuscita ad allontanarsi in tempo e non ha riportato alcuna conseguenza. Avvertite prontamente, sul posto si sono recate due pattuglie della Polizia Locale di Castelfranco Emilia, che hanno messo in sicurezza il tratto per attendere l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Vignola e di Anas.


Per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza del tratto stradale, è stata disposta la chiusura temporanea della tangenziale in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vignola, che hanno domato rapidamente le fiamme evitando che si propagassero. L’incendio ha tuttavia danneggiato il manto stradale nel punto in cui l’auto si è fermata, rendendo necessario un intervento di ripristino da parte di Anas prima della riapertura. La tangenziale è stata riaperta al traffico alle 16.15.

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