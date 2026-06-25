I nove sindaci della Bassa: 'Il pronto soccorso di Mirandola non è in discussione'

'I sindaci dell’Area Nord intendono ribadire con chiarezza come il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola non sia mai stato in discussione. Si tratta infatti di un presidio essenziale per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini del territorio, la cui centralità è stata confermata sia dal Piano di riforma della Rete provinciale dell’Emergenza-Urgenza approvato nell’autunno scorso, sia dal percorso di confronto avviato attraverso il tavolo interdistrettuale Carpi-Mirandola, individuato come nuovo modello di lavoro per la definizione delle future funzioni ospedale-territorio del Sistema Nord Modenese'. Così, in una nota, i nove sindaci della Bassa.

'Le voci infondate che circolano a proposito di un depotenziamento della struttura rischiano solo di generare un clima di sfiducia dannoso per le comunità, da sempre concretamente vicine e impegnate attraverso donazioni e iniziative a supporto del Santa Maria Bianca. Tale allarmismo ingiustificato mina la fiducia dei cittadini verso un presidio di qualità; penalizza i professionisti sanitari che ci lavorano quotidianamente e, allo stesso tempo, rischia di demotivare potenziali nuovi operatori che potrebbero scegliere l’ospedale di Mirandola come approdo professionale.

Il confronto con l’Ausl di Modena è sempre stato costante e improntato alla massima collaborazione, nella piena consapevolezza delle difficoltà che negli ultimi tempi hanno interessato non solo Mirandola ma l’intero sistema sanitario regionale e nazionale. Proprio per questo, i sindaci considerano il mantenimento e il rafforzamento del Pronto Soccorso di Mirandola un punto fermo e non negoziabile. I dati confermano il ruolo strategico del servizio: nel 2025 gli accessi sono stati oltre 29.200, in crescita del 5,36% rispetto all’anno precedente - continuano i sindaci -. L’obiettivo condiviso con l’Ausl, contestualmente al mantenimento del Pronto Soccorso di Mirandola, è quello di sviluppare la rete sanitaria territoriale, garantendo servizi sempre più vicini ai cittadini, capaci di fornire risposte appropriate ai bisogni di salute e di orientare correttamente la domanda assistenziale. Un percorso già avviato che deve proseguire con determinazione, salvaguardando e valorizzando un presidio che rappresenta un riferimento indispensabile per l’intera comunità dell’Area Nord e di tutta la provincia di Modena'.