Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Aimag, Siena: 'Buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda'

Aimag, Siena: 'Buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda'

'Ora l’attenzione si sposta dalla necessaria continuità dei risultati del 2025 e soprattutto nella prospettiva di guardare al futuro'

2 minuti di lettura

'Il nuovo Cda di Aimag, come avevamo richiesta in una mozione presentata nel consiglio di Mirandola, è all’insegna della discontinuità. Niente conferma per l’ex presidente Ruggiero e in parte oscurata anche la presenza del rappresentante di Hera. Potrebbe essere un buon inizio con la soddisfazione di vedere Mirandola nel Cda. Ora l’attenzione si sposta dalla necessaria continuità dei risultati del 2025 e soprattutto nella prospettiva di guardare al futuro, per il quale comunque le certezze esistono'. Così in una nota il consigliere comunale Giorgio Siena.

'Nella raccolta rifiuti, con la tariffa puntuale, altri non potrebbero fare meglio e bisognerà riprendere gli investimenti in materia ambientale. Per quanto attiene al servizio luce e gas, occorre aver presente che i Comuni sono proprietari della rete (As retigas) e per quanto riguarda il mercato libero di gas e luce molti cittadini si sono resi conto che i grandi player nazionali, nelle mani dei call center, reali o abusivi, non possono offrire la rete di uffici e sportelli vicini al cliente. Fare contratti con persone anziché con call center ha enormi vantaggi, non a caso i numeri di Sinergas sono trainanti sul bilancio complessivo di Aimag - continua Siena -. Sembra che il futuro dipenderà dalla gara per la gestione della rete idrica, ma la scelta della Regione del bacino provinciale nel nostro territorio potrebbe non migliorare affatto la gestione del ciclo idrico integrale. Un primo passo dovrebbe essere un confronto fra Aimag e Sorgea per trovare insieme una soluzione da proporre: i tempi ci sono e dunque è possibile un nuovo sviluppo che difenda e valorizzi il territorio'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nuovo cda Aimag, così Righi si è fatto dettare la linea dall'asse Budri-Golinelli

Nuovo cda Aimag, così Righi si è fatto dettare la linea dall'asse Budri-Golinelli

'Bene il nuovo Cda, ma si ricordi che Aimag è dei cittadini'

'Bene il nuovo Cda, ma si ricordi che Aimag è dei cittadini'

Aimag, Righi sbatte la porta in faccia al Pd e abbraccia la linea di Mirandola: Pozzi (Opas) presidente

Aimag, Righi sbatte la porta in faccia al Pd e abbraccia la linea di Mirandola: Pozzi (Opas) presidente

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Sindaco Righi, sono disponibile per la presidenza Aimag

Carpi: rimpasto di giunta, l'altra grana del sindaco Righi. Fabrizio Bulgarelli in pole

Carpi: rimpasto di giunta, l'altra grana del sindaco Righi. Fabrizio Bulgarelli in pole

Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

Aimag, a sorpresa De Rosa e Ferrari (Forza Italia): 'Confermare la Ruggiero alla presidenza'

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Maranello, il questore chiude 30 giorni locale nei pressi del Museo Ferrari

Articoli Recenti Sassuolo, è morto a 64 anni Alberto Bursi, storico commerciante e stilista

Sassuolo, è morto a 64 anni Alberto Bursi, storico commerciante e stilista

Castelfranco Emilia, sequestrati 50 chili di merce in un market locale

Castelfranco Emilia, sequestrati 50 chili di merce in un market locale

Sassuolo: ubriaco scatena il caos, poi viene aggredito e il caso diventa politico

Sassuolo: ubriaco scatena il caos, poi viene aggredito e il caso diventa politico

San Felice, Adele Traettino ha spento 101 candeline

San Felice, Adele Traettino ha spento 101 candeline