Punta coltello alla gola e minaccia guardia in sala scommesse: voleva rapinare, è stato arrestato

I fatti riportano al 26 giugno, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti presso una sala scommesse di Sassuolo, dove, pochi istanti prima, un uomo armato di coltello aveva tentato di impossessarsi dell'incasso dell'esercizio commerciale.



Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, un 52enne, dopo avere fatto ingresso nella sala giochi fingendosi un normale cliente ed aver atteso il momento favorevole per sorprendere alle spalle l'addetto alla vigilanza, gli aveva puntato un coltello prima alla schiena e successivamente alla gola, costringendolo a raggiungere la stanza ove era custodito il denaro contante.

Nel contempo aveva intimato alla dipendente addetta alla cassa di aprire la porta del locale adibito a cassaforte, minacciando di uccidere il suo collega qualora non o avesse fatto.

La dipendente è riuscita però ad azionare il sistema di allarme antirapina senza aprire la porta, mentre l'addetto ha reagito con prontezza riuscendo ad afferrare il braccio armato dell'aggressore e ad allontanare il coltello dal proprio collo. Una reazione che ha spinto il rapinatore a darsi alla fuga, rinunciando al raggiungimento del denaro. L'attività investigativa svolta dai Carabinieri di Sassuolo ha portato rapidamente all'individuazione del presunto autore della tentata rapina e, nella mattinata del 27 giugno, di eseguire nei suoi confronti un fermo di indiziato di delitto ex art. 384 co. 3 cpp. L'uomo è stato rintracciato all'interno del proprio camper, parcheggiato in un'area di sosta libera nei pressi dei laghetti 'Curiel' di Campogalliano. Il 30 giugno 2026 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito della udienza, ha convalidato il fermo, e applicato la misura cautelare della custodia in carcere come richiesta dalla Procura.

