Evasione fiscale in Svizzera: recuperato un milione. Bolognese multato per 1,8 milioni

La Finanza di Bologna ha individuato disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro, detenute all’estero da un cittadino italiano residente a Bologna e mai dichiarate al Fisco. Le indagini sono scaturite dall'analisi dei dati ottenuti tramite il Common Reporting Standard, il sistema internazionale promosso dall’Ocse per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, che permette di tracciare i patrimoni esteri dei soggetti non residenti. Gli accertamenti dei finanzieri hanno riguardato la posizione di un contribuente bolognese che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2024, ha trasferito e mantenuto nella Confederazione Elvetica capitali superiori al milione di euro, omettendo di dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi. Poiché la Svizzera rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list), sono scattate le presunzioni legali specifiche per i paradisi fiscali. In assenza di prove documentali sulla legittima provenienza del denaro, le somme sono state considerate interamente sottratte alla tassazione italiana. Sono stati così quantificati i redditi esteri accumulati sotto forma di interessi, plusvalenze da compravendita di titoli obbligazionari e altri proventi finanziari. L'operazione si è conclusa con il recupero a tassazione di oltre 1 milione di euro e con sanzioni amministrative pari a oltre 1,8 milioni di euro per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.