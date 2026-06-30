Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Evasione fiscale in Svizzera: recuperato un milione. Bolognese multato per 1,8 milioni

Evasione fiscale in Svizzera: recuperato un milione. Bolognese multato per 1,8 milioni

Un contribuente bolognese che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2024, ha trasferito e mantenuto nella Confederazione Elvetica capitali superiori al milione

1 minuto di lettura

La Finanza di Bologna ha individuato disponibilità finanziarie per oltre un milione di euro, detenute all’estero da un cittadino italiano residente a Bologna e mai dichiarate al Fisco. Le indagini sono scaturite dall'analisi dei dati ottenuti tramite il Common Reporting Standard, il sistema internazionale promosso dall’Ocse per lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Stati, che permette di tracciare i patrimoni esteri dei soggetti non residenti. Gli accertamenti dei finanzieri hanno riguardato la posizione di un contribuente bolognese che, nel periodo compreso tra il 2015 e il 2024, ha trasferito e mantenuto nella Confederazione Elvetica capitali superiori al milione di euro, omettendo di dichiararli nella propria dichiarazione dei redditi. Poiché la Svizzera rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetta black list), sono scattate le presunzioni legali specifiche per i paradisi fiscali. In assenza di prove documentali sulla legittima provenienza del denaro, le somme sono state considerate interamente sottratte alla tassazione italiana. Sono stati così quantificati i redditi esteri accumulati sotto forma di interessi, plusvalenze da compravendita di titoli obbligazionari e altri proventi finanziari. L'operazione si è conclusa con il recupero a tassazione di oltre 1 milione di euro e con sanzioni amministrative pari a oltre 1,8 milioni di euro per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Escono dal supermercato con 1700 euro di merce rubata: arrestati a Modena

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spilamberto, tunisino alla guida ubriaco, con precedenti e senza patente, semina il panico alla Fiera: denunciato

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da uno straniero: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Reggio Emilia, pizzaiolo ucciso a coltellate da uno straniero: aveva rifiutato una pizza all'assassino

Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

Grosso incendio in fienile a Benedello, case a rischio

Riciclavano mezzi da cantiere, smantellata banda criminale

Riciclavano mezzi da cantiere, smantellata banda criminale

Modena, truffa e ruba denaro e monili a una 85enne di Albareto: arrestato

Modena, truffa e ruba denaro e monili a una 85enne di Albareto: arrestato