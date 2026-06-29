Modena, truffa e ruba denaro e monili a una 85enne di Albareto: arrestato

La Polizia di Modena ha arrestato un uomo di 20 anni per truffa aggravata e furto in abitazione a un’anziana signora. Il 24 giugno scorso gli agenti notavano il 20enne aggirarsi con fare sospetto in zona Albareto. L’uomo, fermato e identificato dai poliziotti, è stato trovato in possesso di 80 euro e di due scatoline contenenti svariati monili. Contestualmente, altri operatori della Squadra Mobile risalivano alla vittima, una donna di 85 anni, residente in zona, la quale in evidente stato confusionale riferiva di essere stata contattata poco prima al telefono da una persona che, fingendosi amica del nipote, l’aveva indotta a credere che avesse bisogno di denaro. Dopo averle chiesto l’indirizzo dell’abitazione, l’indagato si era presentato a casa della signora per ritirare il denaro: 80 euro in contanti. Approfittando poi di un momento di distrazione della vittima, le aveva sottratto anche due scatoline contenenti diversi gioielli.

Sabato il Gip ha convalidato l’arresto e condotto l'uomo in carcere.