Modena calcio: Diego Ronco firma per due anni, raffica di uscite

Il Modena FC ha acquisito a titolo definitivo dall’SS Monopoli le prestazioni sportive di Diego Ronco, che ha firmato un contratto che lo legherà ai colori gialloblù fino al 30 giugno 2029, con opzione un’ulteriore stagione.

Difensore di piede sinistro classe 2004, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e del Como. Con la maglia dei lariani ha vinto anche il Campionato Nazionale Under 17 nel 2021, per poi passare al progetto formativo Garuda Select in Inghilterra.

Nel gennaio 2023 è arrivato l’approdo tra i professionisti, in Serie C, con la maglia della Virtus Verona, esperienza proseguita anche nella stagione successiva. La scorsa estate il trasferimento a titolo definitivo al Monopoli, dove ha disputato una nuova stagione in Serie C, contribuendo al raggiungimento dei playoff e collezionando 28 presenze e 2 assist.



E se il Modena innesta una giovane promessa conclude invece, con la scadenza dei contratti al 30 giugno, il proprio rapporto con altri giocatori di esperienza. Sì conclude il percorso in gialloblù di Fabrizio Bagheria, Cristian Cauz, Matteo Cotali, Grégoire Defrel, Ettore Gliozzi e Luca Strizzolo.

Contestualmente, la società ha ufficializzato il riscatto di Alessandro Sersanti, diventato quindi un calciatore del Modena FC a titolo definitivo, con contratto fino al 30 giugno 2028 e opzione per un’ulteriore stagione.

Faranno rientro nelle rispettive società di appartenenza: Giuseppe Ambrosino, Alessandro Dellavalle, Manuel De Luca, Niklas Pyyhtiä e Luca Zanimacchia.

Saluto annunciato a Yanis Massolin, approdato in gialloblù la scorsa estate e ceduto all’Inter nel corso del mercato invernale, che ha concluso la stagione a Modena in prestito.

