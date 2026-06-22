Paura in centro a Modena questa mattina intorno a mezzogiorno. La polizia ha fermato un suv grigio con quattro persone a bordo all’altezza di largo Porta Bologna, proprio nel luogo della strage del 16 giugno. Gli agenti hanno immediatamente fatto scendere gli occupanti. La polizia, durante le operazioni, ha invitato i cittadini presenti ad allontanarsi in fretta. Comprensibile la paura, anche alla luce del recente attentato. La questura ha fatto sapere che non si è proceduto a nessun arresto e a nessun fermo: l'intervento è scattato a seguito di segnalazione di persone sospette e si è proceduto a immediati controlli.
Foto Andrea Gavioli
Modena, paura in via Emilia Centro: polizia blocca Suv con a bordo quattro persone
La polizia, durante le operazioni, ha invitato i cittadini presenti ad allontanarsi in fretta
Paura in centro a Modena questa mattina intorno a mezzogiorno. La polizia ha fermato un suv grigio con quattro persone a bordo all’altezza di largo Porta Bologna, proprio nel luogo della strage del 16 giugno. Gli agenti hanno immediatamente fatto scendere gli occupanti. La polizia, durante le operazioni, ha invitato i cittadini presenti ad allontanarsi in fretta. Comprensibile la paura, anche alla luce del recente attentato. La questura ha fatto sapere che non si è proceduto a nessun arresto e a nessun fermo: l'intervento è scattato a seguito di segnalazione di persone sospette e si è proceduto a immediati controlli.
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