Modena, paura in via Emilia Centro: polizia blocca Suv con a bordo quattro persone

Paura in centro a Modena questa mattina intorno a mezzogiorno. La polizia ha fermato un suv grigio con quattro persone a bordo all’altezza di largo Porta Bologna, proprio nel luogo della strage del 16 giugno. Gli agenti hanno immediatamente fatto scendere gli occupanti. La polizia, durante le operazioni, ha invitato i cittadini presenti ad allontanarsi in fretta. Comprensibile la paura, anche alla luce del recente attentato. La questura ha fatto sapere che non si è proceduto a nessun arresto e a nessun fermo: l'intervento è scattato a seguito di segnalazione di persone sospette e si è proceduto a immediati controlli.



Foto Andrea Gavioli

