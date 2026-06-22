Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, paura in via Emilia Centro: polizia blocca Suv con a bordo quattro persone

Modena, paura in via Emilia Centro: polizia blocca Suv con a bordo quattro persone

La polizia, durante le operazioni, ha invitato i cittadini presenti ad allontanarsi in fretta

1 minuto di lettura

Paura in centro a Modena questa mattina intorno a mezzogiorno. La polizia ha fermato un suv grigio con quattro persone a bordo all’altezza di largo Porta Bologna, proprio nel luogo della strage del 16 giugno. Gli agenti hanno immediatamente fatto scendere gli occupanti. La polizia, durante le operazioni, ha invitato i cittadini presenti ad allontanarsi in fretta. Comprensibile la paura, anche alla luce del recente attentato. La questura ha fatto sapere che non si è proceduto a nessun arresto e a nessun fermo: l'intervento è scattato a seguito di segnalazione di persone sospette e si è proceduto a immediati controlli.

Foto Andrea Gavioli

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sanità Modena, non è colpa di Altini: la lotta di potere è interna al Pd

Sanità Modena, non è colpa di Altini: la lotta di potere è interna al Pd

Sbagliato etichettare l'attentore di Modena come un radicalizzato islamico

Sbagliato etichettare l'attentore di Modena come un radicalizzato islamico

Sanità Modena, ora Muzzarelli alza il tiro su Altini e ha argomenti buonissimi

Sanità Modena, ora Muzzarelli alza il tiro su Altini e ha argomenti buonissimi

Attentato Modena: 'Evento sentinella che richiama estremismo islamico'

Attentato Modena: 'Evento sentinella che richiama estremismo islamico'

Gay Pride a Modena: Pd, Arci, ProPal, Libera, Cgil in corteo: ma è un bene per la sinistra e per la causa Lgbt?

Gay Pride a Modena: Pd, Arci, ProPal, Libera, Cgil in corteo: ma è un bene per la sinistra e per la causa Lgbt?

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Allerta caldo: domani giornata da bollino rosso in Emilia Romagna

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Modena, due commercianti sorprendono a rubare tre minorenni, picchiati brutalmente finiscono in ospedale

Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Rapine con coltello in due abitazioni a Modena, arrestato 31enne tunisino

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Rapina sventata a Sassuolo: gli arrestati sono tre campani di 42, 63 e 67 anni

Modena, tenta furto di cosmetici all'Esselunga: arrestato un 24enne marocchino

Modena, tenta furto di cosmetici all'Esselunga: arrestato un 24enne marocchino

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Imola, la Finanza scopre oltre 6 milioni di euro nascosti in paradisi fiscali

Imola, la Finanza scopre oltre 6 milioni di euro nascosti in paradisi fiscali

Cade in moto in un raduno enduro: uomo soccorso dall'elicottero

Cade in moto in un raduno enduro: uomo soccorso dall'elicottero

Tragedia in autostrada, il camion si ribalta: muore autista 36enne di Modena

Tragedia in autostrada, il camion si ribalta: muore autista 36enne di Modena

Gravissimo incidente in A1 tra un camion e un camper: feriti mamma e figlio neonato

Gravissimo incidente in A1 tra un camion e un camper: feriti mamma e figlio neonato