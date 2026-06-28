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Morta in casa vicino alla nipotina, 59enne di Novi stroncata da un arresto cardiaco

Morta in casa vicino alla nipotina, 59enne di Novi stroncata da un arresto cardiaco

La neonata è stata trasportata per precauzione all'ospedale civile di Mantova: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione

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Si chiamava Rosa Ortiz Adames, aveva 59 anni, ed era la nonna della bambina di 8 mesi trovata accanto a lei nell'appartamento di viale Coppini, a Moglia, nel Mantovano. La donna, residente a Novi di Modena, è morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiocircolatorio. L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando i vicini hanno segnalato il pianto continuo della neonata. Sul posto, dopo i medici del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Gonzaga, è arrivata la madre della piccola, figlia della donna deceduta.

La neonata è stata trasportata per precauzione all'ospedale civile di Mantova: le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. La salma di Rosa Ortiz Adames è stata restituita ai familiari.

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