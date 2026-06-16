Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Novi di Modena, ridistribuzione delle deleghe di giunta

Novi di Modena, ridistribuzione delle deleghe di giunta

'Avvicendamento puramente tecnico e organizzativo, concordato in piena sinergia e armonia con la squadra di Giunta'

1 minuto di lettura

Il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, ha firmato ieri sera un decreto sindacale che dispone una parziale redistribuzione delle deleghe tra i componenti della Giunta comunale.

Il provvedimento, che prevede uno scambio di competenze tra due assessori. Nello specifico, le variazioni introdotte prevedono il passaggio della delega alle Politiche Giovanili dall’assessore Annalisa Paltrinieri all'assessore Elisa Casarini e il contestuale passaggio della delega alle Pari Opportunità dall’assessore Elisa Casarini

all'assessore Annalisa Paltrinieri.

'Si tratta di un avvicendamento puramente tecnico e organizzativo, concordato in piena sinergia e armonia con la squadra di Giunta - dichiara il sindaco Enrico Diacci -. La rimodulazione dei carichi di

lavoro permetterà a entrambe le assessore di conciliare al meglio i propri tempi personali con l'impegno amministrativo, assicurando la consueta cura e attenzione a due settori strategici e fondamentali per la nostra comunità'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi

Indagato per terrorismo nelle scuole d'infanzia, caro Mezzetti il problema non è chi ha invitato chi

Incontro bimbi ed indagato per terrorismo, il sindaco ribadisce: 'Non invitato dal Comune'

Incontro bimbi ed indagato per terrorismo, il sindaco ribadisce: 'Non invitato dal Comune'

Modena Merita di Più: raccolta fondi per le spese legali della donna vittima di violenza sessuale a San Damaso

Modena Merita di Più: raccolta fondi per le spese legali della donna vittima di violenza sessuale a San Damaso

Modena, congresso di Forza Italia: epilogo di una storica frattura

Modena, congresso di Forza Italia: epilogo di una storica frattura

Chiusura dei negozi di vicinato e stop all'alcol in vetro: così Mezzetti regola la Movida estiva a Modena

Chiusura dei negozi di vicinato e stop all'alcol in vetro: così Mezzetti regola la Movida estiva a Modena

Modena, tentato furto in abitazione in zona Musicisti: tunisino arrestato

Modena, tentato furto in abitazione in zona Musicisti: tunisino arrestato

Spazio ADV dedicata a Ma che ti fumi? Sfumati!
Articoli più Letti Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, Angelo Pasini è il nuovo sindaco col 62%: travolto il Pd di Emilia Muratori

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Vignola, ecco la nuova giunta: Pasini si tiene la sicurezza, Pelloni vicesindaco

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, fioriere in cemento in centro storico dopo la strage di Modena

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Sassuolo, è morta a 59 anni Giulietta Cerina titolare dello storico negozio di calzature di piazza Garibaldi

Articoli Recenti Grave incendio a Soliera, in fiamme una azienda in via Archimede

Grave incendio a Soliera, in fiamme una azienda in via Archimede

Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Area Nord e Mirandola: in netta crescita l'azzardo online, ma anche quello fisico

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Carabinieri: il Maresciallo capo Michele Fiaschini da Guiglia alla Tenenza di Vignola

Castelfranco, auto in fiamme in tangenziale: strada chiusa per un'ora

Castelfranco, auto in fiamme in tangenziale: strada chiusa per un'ora