Novi di Modena, ridistribuzione delle deleghe di giunta

Il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, ha firmato ieri sera un decreto sindacale che dispone una parziale redistribuzione delle deleghe tra i componenti della Giunta comunale.
Il provvedimento, che prevede uno scambio di competenze tra due assessori. Nello specifico, le variazioni introdotte prevedono il passaggio della delega alle Politiche Giovanili dall’assessore Annalisa Paltrinieri all'assessore Elisa Casarini e il contestuale passaggio della delega alle Pari Opportunità dall’assessore Elisa Casarini
all'assessore Annalisa Paltrinieri.
'Si tratta di un avvicendamento puramente tecnico e organizzativo, concordato in piena sinergia e armonia con la squadra di Giunta - dichiara il sindaco Enrico Diacci -. La rimodulazione dei carichi di
lavoro permetterà a entrambe le assessore di conciliare al meglio i propri tempi personali con l'impegno amministrativo, assicurando la consueta cura e attenzione a due settori strategici e fondamentali per la nostra comunità'.